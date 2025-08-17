La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’acteur britannique Terence Stamp décédé à 87 ans

Keystone-SDA

L'acteur anglais Terence Stamp, connu pour avoir joué dans "Superman" et "Priscilla Folle du désert", est décédé dimanche à l'âge de 87 ans, a annoncé sa famille à des médias britanniques.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Il laisse derrière lui une oeuvre extraordinaire, aussi bien en tant qu’acteur qu’en tant qu’écrivain, qui continuera à toucher les gens pendant de nombreuses années», a écrit sa famille dans un communiqué. Après avoir été une icône des Swinging Sixties, Terence Stamp a notamment joué le général Zod dans «Superman», ainsi que dans des films de Pasolini et Ken Loach.

Ce fils d’ouvrier avait percé en 1962 avec un rôle de matelot angélique pendu pour avoir tué un de ses coéquipiers: «Billy Budd» de Peter Ustinov lui a valu une nomination aux Oscars et un Golden Globe de la révélation masculine.

L’acteur aux yeux bleus envoûtants a enchaîné avec un personnage de psychopathe dans «L’Obsédé», une histoire d’amour tordue de William Wyler, film pour lequel il a remporté le prix d’interprétation masculine à Cannes en 1965.

Ken Loach l’a embauché pour son premier film, «Pas de larmes pour Joy» (1967).

Après une traversée du désert, Richard Donner l’a choisi pour jouer le général Zod dans «Superman» en 1977.

Il a aussi incarné Bernadette, le transsexuel de «Priscilla Folle du désert» (1994).

Jusqu’au bout de sa carrière, il a alterné entre grosses productions («Star Wars», «Le Sicilien», «Wall Street») et films indépendants comme «The Hit» de Stephen Frears (1984) ou «L’Anglais» (1998) de Steven Soderbergh.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
54 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision