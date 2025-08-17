L’acteur britannique Terence Stamp décédé à 87 ans

L'acteur anglais Terence Stamp, connu pour avoir joué dans "Superman" et "Priscilla Folle du désert", est décédé dimanche à l'âge de 87 ans, a annoncé sa famille à des médias britanniques.

(Keystone-ATS) «Il laisse derrière lui une oeuvre extraordinaire, aussi bien en tant qu’acteur qu’en tant qu’écrivain, qui continuera à toucher les gens pendant de nombreuses années», a écrit sa famille dans un communiqué. Après avoir été une icône des Swinging Sixties, Terence Stamp a notamment joué le général Zod dans «Superman», ainsi que dans des films de Pasolini et Ken Loach.

Ce fils d’ouvrier avait percé en 1962 avec un rôle de matelot angélique pendu pour avoir tué un de ses coéquipiers: «Billy Budd» de Peter Ustinov lui a valu une nomination aux Oscars et un Golden Globe de la révélation masculine.

L’acteur aux yeux bleus envoûtants a enchaîné avec un personnage de psychopathe dans «L’Obsédé», une histoire d’amour tordue de William Wyler, film pour lequel il a remporté le prix d’interprétation masculine à Cannes en 1965.

Ken Loach l’a embauché pour son premier film, «Pas de larmes pour Joy» (1967).

Après une traversée du désert, Richard Donner l’a choisi pour jouer le général Zod dans «Superman» en 1977.

Il a aussi incarné Bernadette, le transsexuel de «Priscilla Folle du désert» (1994).

Jusqu’au bout de sa carrière, il a alterné entre grosses productions («Star Wars», «Le Sicilien», «Wall Street») et films indépendants comme «The Hit» de Stephen Frears (1984) ou «L’Anglais» (1998) de Steven Soderbergh.