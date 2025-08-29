L’allemand Dertour boucle la reprise de Hotelplan

Dertour n'a pas perdu de temps avant de boucler le rachat du voyagiste Hotelplan. Au lendemain du feu vert de la Commission de la concurrence (Comco), la fusion est déjà effective. Le groupe allemand annonce la mise en place d'une nouvelle équipe de direction.

(Keystone-ATS) L’acquisition concerne quatre des cinq unités d’affaires du désormais ex-voyagiste de Migros, rappelle Dertour dans un communiqué. Les activités reprises sont les agences de voyage ainsi que l’organisation de voyages en Suisse, Allemagne et en Grande-Bretagne. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Rien ne devrait changer pour les clients, assure le géant allemand du voyage, lui-même contrôlé par le détaillant Rewe et propriétaire en Suisse des enseignes Kuoni et Helvetic Tours, puisque les marques «populaires» seront maintenues et continueront d’être développées. Tous les voyages planifiés seront maintenus, souligne le communiqué. Du côté des partenaires commerciaux de Hotelplan, les conditions resteront inchangées pour l’année en cours. L’élaboration de nouvelles clauses pour 2026 est en cours.

Les 2500 collaborateurs du groupe Hotelplan, répartis sur 238 sites dans 20 pays seront repris, avait indiqué le géant de la distribution Migros lors de l’annonce de la vente, en février dernier.

Les unités opérationnelles en Suisse, Allemagne et Grande-Bretagne seront rattachées à la filiale correspondante de Dertour dans chaque pays, afin de renforcer les marques locales. Les fonctions groupe d’Hotelplan seront transférées dans l’unité Dertour Suisse, est-il précisé. Par ailleurs, les activités fraîchement acquises seront intégrées à la plateforme technologique commune du groupe allemand.

Départ de la patronne d’Hotelplan

La fusion entraîne également des changements dans la structure de direction de Hotelplan. L’actuelle patronne du voyagiste, Laura Meyer, a décidé de poursuivre sa carrière hors du groupe. Elle quittera son poste à fin septembre. Le chef financier (CFO) et directeur général adjoint Markus Glesti assurera l’intérim durant douze mois avec le titre de responsable Hotelplan Group. Il supervisera le processus d’intégration.

Les autres membres de la direction de Hotelplan vont quitter l’entreprise à fin septembre. Il s’agit de Nicole Pfamatter, patronne de Hotelplan Suisse, de Torge Petersen, directeur opérationnel, et de Joe Ponte, directeur général de Hotelplan UK.

Stephanie Schulze, directrice générale de Dertour Suisse, chapeautera l’ensemble des activités helvétiques du groupe allemand, à la tête d’un comité exécutif bien étoffé. En plus de M. Glesti, il comptera les chefs des opérations Alexander Brändle et Verda Birinci-Reed, la directrice des ventes Annette Kreczy, le directeur de l’information Roman Wetli, le chef du numérique Niels Bartel, les CFO Olivier Weiss et Björn Eckardt, le responsable des ressources humaines Walter Jung ainsi que les directeurs de la communication Stephan Kurmann et Muriel Wolf Landau.

Outre-Rhin, la patronne de la filiale locale de Dertour, Sabine Jordan Glaab, dirigera uniquement le voyagiste Vtours que Hotelplan avait racheté en 2019. Quant à l’activité Hotelplan UK, elle sera sous la responsabilité de Francis Torilla, chef de Dertour en Grande-Bretagne.

Migros avait annoncé avoir finalisé les discussions concernant la cession du groupe Hotelplan à Dertour en février dernier. Dans le cadre de l’opération, le géant orange avait aussi cédé sa filiale Interhome, active dans la location d’appartements et de maisons de vacances à Hometogo, pour 150 millions de francs ainsi que des paiements différés d’un maximum de 85 millions.

La Comco n’a rien trouvé à redire au sujet de la reprise de Hotelplan par Dertour, estimant jeudi au terme d’un examen approfondi que cette transaction n’entravait en rien la concurrence en Suisse dans le secteur des offres de voyages.