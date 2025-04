L’Américain Alexander Payne président du jury de la Mostra

Keystone-SDA

Le réalisateur américain Alexander Payne présidera le jury du 82e festival de cinéma de Venise qui se déroulera du 27 août au 6 septembre dans la Cité des Doges, a annoncé lundi la Mostra.

2 minutes

(Keystone-ATS) « C’est un grand honneur et une joie de faire partie du jury de Venise », qui sera chargé de décerner le prestigieux Lion d’or du meilleur film – attribué l’an dernier à l’Espagnol Pedro Almodovar, a réagi dans un communiqué le réalisateur d’origine grecque.

« Même si j’avoue ma gêne de réalisateur à devoir comparer des films entre eux, je m’incline devant l’histoire presque centenaire de la Mostra de Venise, qui célèbre haut et fort le cinéma en tant qu’art. Je ne saurais être plus enthousiaste », a ajouté Alexander Payne.

Le réalisateur de 64 ans, également scénariste et producteur, a cosigné le scénario de « Jurassic Park 3 » en 2001 et connu son plus grand succès en 2003 avec « Monsieur Schmidt ».

Cette comédie douce-amère, dont il est le réalisateur et coscénariste, avec Jack Nicholson dans le rôle principal, a valu à ce dernier le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique et à Alexander Payne celui du meilleur scénario (avec Jim Taylor).

« Alexander Payne appartient à ce petit cercle de cinéastes-cinéphiles dont la passion pour le cinéma se nourrit de leur connaissance des films du passé et de leur curiosité pour le cinéma contemporain, sans frontières ni barrières d’aucune sorte. Ces qualités, ainsi que son expérience de cinéaste, réalisateur et scénariste, font de lui le candidat idéal pour présider les travaux du jury de Venise », a commenté Alberto Barbera, directeur artistique de la Mostra.