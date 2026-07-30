L’assaillant de Salman Rushdie reconnu coupable de terrorisme

Keystone-SDA

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L'homme qui a poignardé l'écrivain Salman Rushdie en 2022 aux Etats-Unis a été reconnu coupable mercredi d'avoir commis "un acte de terrorisme" en raison de ses sympathies envers l'Iran et le Hezbollah libanais, ce pour quoi il risque la prison à vie.

4 minutes

(Keystone-ATS) Déjà condamné à 25 ans d’emprisonnement par la justice de l’Etat de New York en mai 2025 pour cette tentative de meurtre sur l’auteur de 79 ans, Hadi Matar sera fixé sur sa peine le 3 novembre, a indiqué le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

L’homme de 28 ans a cette fois été condamné à l’échelon fédéral pour «avoir tenté de fournir un soutien matériel au Hezbollah, classé comme une organisation terroriste étrangère, avoir commis un acte de terrorisme transcendant les frontières nationales et avoir fourni un soutien matériel à des terroristes».

A Buffalo, toujours dans l’Etat de New York, le jury a rendu son verdict au bout de deux heures seulement de délibérations, a rapporté le New York Times, au terme d’une semaine de procès.

Pour l’accusation, ce qui a guidé l’agresseur était la fatwa lancée en 1989 par l’ayatollah Khomeini, à l’époque dirigeant de la République islamique d’Iran, à l’encontre de l’auteur des «Versets sataniques», texte qu’il jugeait blasphématoire.

Il a aussi été reproché à l’Américano-Libanais son soutien au Hezbollah, mouvement libanais pro-iranien classé comme organisation terroriste par les Etats-Unis.

«Valeurs terroristes»

Les procureurs ont argué que l’homme avait effectué des recherches et réalisé des vidéos sur cette fatwa. Des photos et du matériel émanant du Hezbollah ont aussi été retrouvés au domicile d’Hadi Matar, qui utilisait un faux permis de conduire au nom d’une figure du mouvement.

«M. Matar a passé plus d’un an à s’immerger dans l’idéologie violente du Hezbollah et à se préparer à agir pour cette fatwa édictée par les ayatollahs iraniens appelant au meurtre de M. Rushdie», a accusé l’assistant du procureur général des États-Unis, John Eisenberg, cité dans le communiqué.

Il a «choisi d’aligner ses valeurs avec les valeurs terroristes des dirigeants de l’Iran», a également soutenu le procureur fédéral Michael DiGiacomo.

Selon la défense de l’assaillant, celui-ci n’a jamais agi au nom d’une quelconque organisation terroriste, même s’il était animé par la colère contre l’écrivain en raison du caractère prétendument blasphématoire de son livre.

Son avocat, Nathaniel Barone II, a annoncé son intention de faire appel, selon le New York Times.

«J’ai mes soupçons»

Devant le tribunal, Salman Rushdie s’était exprimé pendant près d’une heure jeudi sur son agression, survenue alors qu’il s’apprêtait à prendre la parole au cours d’une conférence sur la liberté d’expression à Chautauqua, dans l’Etat de New York (nord-est), le 12 août 2022, ont rapporté plusieurs médias.

Interrogé sur le fait de savoir si son agresseur l’avait attaqué afin d’exécuter la fatwa iranienne, l’écrivain, qui a failli y laisser la vie et a perdu l’usage d’un oeil, avait répondu: «Je n’en ai aucune certitude. J’ai mes soupçons».

Né en Inde mais ayant passé une grande partie de sa vie au Royaume-Uni, il a longtemps été contraint de vivre dans la clandestinité sous la protection de la police britannique.

Bien que la fatwa n’ait jamais été officiellement abrogée, l’Iran avait indiqué en 1998 qu’il ne chercherait plus à la mettre en oeuvre. La menace s’étant atténuée, Salman Rushdie était sorti de la clandestinité, s’était installé à New York et avait obtenu la nationalité américaine.

En 2024, il avait fait le récit de cette attaque dans «Le Couteau», livre dans lequel il imagine de longues conversations avec Hadi Matar, qu’il appelle «l’Imbécile qui s’est imaginé des choses sur mon compte», pour tenter de comprendre son acte.

«Le livre, en soi, parle d’un couteau, mais lui-même est aussi un peu un couteau. Je n’ai ni armes, ni couteaux, c’est donc l’outil que j’utilise», avait-il expliqué à la chaîne américaine ABC. «C’est devenu ma façon de contrôler le récit, si l’on peut dire.»