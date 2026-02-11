L’ATE Vaud lance son «smartvote de la mobilité» pour les communales

Keystone-SDA

La section vaudoise de l'Association Transports & Environnement (ATE) a présenté mercredi à Lausanne les résultats d'un questionnaire adressé aux candidats des élections communales du 8 mars. Elle veut permettre aux électeurs de connaître leur positionnement sur des thèmes comme le stationnement, les zones 30 km/h ou la sécurité sur le chemin de l'école.

(Keystone-ATS) De manière générale et sans grande surprise, l’ATE Vaud relève que les candidats de gauche sont plus favorables à la mobilité durable que ceux issus de la droite.

Parmi les grands enjeux examinés, le développement de zones à 30 km/h est largement plébiscité par la gauche (plus ou moins 90% de soutien respectivement au sein de la gauche radicale, chez les Vert-e-s et le Parti socialiste). Le soutien décline, mais reste majoritaire chez les Vert’libéraux et le Centre. Une moitié du PLR soutient la mesure sous condition, tandis qu’au sein de l’UDC, 42% des candidats y sont totalement opposés.

Les 60% de candidats sans parti favorables à la mesure font dire à l’ATE que la thématique ne divise pas autant qu’imaginé. Ces personnalités, qui se présentent souvent dans les villages, démentent l’idée d’un clivage ville-campagne sur cet enjeu, selon les représentants de l’association.

Autre point du questionnaire: la suppression de places de stationnement s’est révélée particulièrement clivante entre la gauche et la droite.

Très faible participation à droite

Au total, 648 candidats à l’exécutif ou au législatif de leur commune ont complété le questionnaire de l’ATE. Parmi ceux-ci, une large majorité est issue des rangs de la gauche: 210 Vert-e-s, 192 PS et indépendants de gauche notamment, contre 19 PLR et indépendants de droite. Avec 17 personnes, les candidats UDC sont ceux qui ont le moins participé.

L’ATE Vaud précise aussi que près de 13% des répondants sont Lausannois. Elle estime que de nombreux candidats ruraux ont pu être interrogés. Dans 120 à 130 communes du canton (sur un total de 300), au moins un candidat a rempli le questionnaire.

Le questionnaire a été envoyé à tous les partis politiques et administrations communales vaudoises, en leur demandant de le relayer aux candidats. Il comporte 23 questions. Chacune est dotée d’un nombre de points pondéré par l’ATE selon l’importance de la thématique.

Certains thèmes font consensus

Parmi les thématiques rassembleuses, l’ATE distingue le concept de «vision zéro», très soutenu par l’ensemble des partis. Il résume l’objectif de ne compter aucun mort ni blessé grave sur les routes.

Certaines différences s’expriment aussi en fonction du poste visé par les candidats: les prétendants au législatif expriment des intentions plus favorables à la mobilité durable que ceux attirés par l’exécutif. Oriane Sarrasin, coprésidente de l’ATE Vaud, l’interprète comme l’expression d’un esprit de collégialité et de compromis dans les exécutifs, tandis que les élus des parlements peuvent se permettre des positions plus partisanes.

L’ATE Vaud rappelle que les enjeux de mobilité sont nombreux à relever de la prérogative communale. Elle s’indigne des tentatives de limiter leur autonomie dans ce domaine et estime qu’il est important que les décisions continuent à être prises proches du terrain, en phase avec ses réalités.

Campagne lancée

L’ATE Vaud a lancé cette semaine sa campagne autour de ce sondage. Les résultats sont publiés sur son site internet. «Plusieurs dizaines de milliers de visites» sont attendues, a dit à Keystone-ATS Romain Pilloud, son secrétaire général.

Les représentants précisent qu’aucune consigne de vote ne sera formulée. «La question, c’est quelle mesure on défend et non quel parti on représente», a relevé Thibault Gruaz, membre du comité de l’association.

L’association prévoit aussi des affiches dans les gares et des publications sponsorisées sur les réseaux sociaux. Son budget s’élève entre 2000 et 3000 francs pour cette opération.