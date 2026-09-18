L’Australie veut enfermer des touristes sans visa valide

Keystone-SDA

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L'Australie va placer en rétention administrative des touristes qui auront dépassé la durée de leur visa, a prévenu vendredi le gouvernement dans le cadre d'un tour de vis sur l'immigration.

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(Keystone-ATS) Jeudi déjà, le ministre de l’Intérieur, Tony Burke, avait annoncé des restrictions concernant les visas étudiants et vacances-travail, disant vouloir montrer que le gouvernement «maîtrise» l’immigration. Il avait notamment indiqué que 250 nouvelles places de rétention seraient créées et 100 agents supplémentaires recrutés pour sanctionner les personnes dépassant la durée de leur visa.

Vendredi, le ministre délégué aux Affaires étrangères, Matt Thistlethwaite, a précisé que les titulaires d’un simple visa touristique seraient eux passibles d’un placement en rétention en cas de dépassement. «Nous pensons qu’évidemment cette mesure dissuasive garantira que les gens respectent les conditions» de séjour en Australie, a-t-il indiqué auprès du média News24.

La mesure a été critiquée par le Conseil australien du secteur du tourisme, représentant des milliers de professionnels, dont la directrice, Erin McLeod, a dit craindre pour l’image du pays. Appréhender des touristes risque de «devenir vraiment dommageable, le tourisme étant une partie importante de l’économie australienne», a-t-elle souligné auprès de l’AFP.

Réduire le solde migratoire

Des défenseurs des droits humains ont également fait part de leur inquiétude, à l’image de Rebecca Eckard, du Conseil australien pour les réfugiés, qui a jugé illégal l’aspect «punitif» de la mesure. Elle a par ailleurs dénoncé un accès aux soins insuffisant dans les centres de rétention.

Au total, l’Australie compte quelque 77’000 personnes demeurant dans le pays alors que leurs visas – tous types confondus – ont expiré, selon les autorités. Le gouvernement travailliste veut réduire à 225’000 le solde migratoire annuel du pays, contre 292’000 actuellement, dans ce pays-continent de près de 28 millions d’habitants.

Jeudi, M. Burke a nié que ce durcissement intervenait en réponse à la montée en puissance du parti d’extrême droite One Nation, crédité de 25% d’intentions de vote dans les sondages, et invoqué la nécessité de répondre à une crise du logement.