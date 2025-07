L’Etat de Vaud veut mieux valoriser les mosaïques romaines d’Orbe

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat vaudois souhaite mettre davantage en valeur le passé romain d'Orbe et son site archéologique de Boscéaz. Pour ce faire, il demande un crédit d'étude d'un million de francs au Grand Conseil.

(Keystone-ATS) Ces études préliminaires visent notamment à « évaluer l’état des infrastructures existantes, en vue de leur rénovation, tout en explorant la création d’un pavillon d’accueil moderne », indique jeudi le Conseil d’Etat dans ses décisions hebdomadaires.

Il est aussi prévu de voir comment améliorer l’accès au site avec des itinéraires de mobilité douce. Un autre axe concernera l’aménagement paysager et la valorisation didactique du site.

La villa de Boscéaz, construite autour de 170 avant notre ère, constitue le plus grand domaine rural connu en Suisse à l’époque romaine, indique la Fondation Pro Urba, l’exploitante du site. Ce dernier est particulièrement réputé pour ses neuf mosaïques, découvertes au 19e et 20e siècles et considérées comme les plus importantes recensées au nord des Alpes.

Ce crédit d’étude marque « une première étape concrète vers la revalorisation d’un site patrimonial d’importance nationale. Le crédit sollicité permettra de définir les contours d’un projet cohérent, respectueux du site archéologique et porteur pour l’ensemble de la région », affirme le Conseil d’Etat.