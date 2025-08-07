La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’homme qui avait agressé un juif à Davos condamné à de la prison

Keystone-SDA

Un demandeur d'asile a été condamné par contumace à six mois de prison dans les Grisons pour avoir agressé un juif à Davos (GR) en été 2024. L'homme ne s'est pas présenté à son procès jeudi devant le tribunal régional de Prättigau/Davos.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’appel de l’Algérien de 24 ans est donc considéré comme retiré et il a été reconnu coupable de discrimination fondée sur la race, l’ethnie ou la religion, conformément à l’ordonnance pénale du ministère public. L’homme avait frappé à plusieurs reprises au visage un touriste juif de 19 ans sur la Promenade de Davos, dans la nuit du 22 au 23 août 2024.

En plus de la peine de prison, le condamné devra payer 765 francs de frais de justice et 3000 francs pour son avocat commis d’office. La décision n’est pas encore définitive et peut être contestée dans les dix jours auprès de la Cour suprême des Grisons.

Expulsé vers la Belgique

L’Algérien avait été expulsé vers la Belgique un mois après l’incident. Son lieu de séjour n’est actuellement pas clair, a déclaré la vice-présidente du tribunal.

Etant donné la courte durée de la peine, l’homme ne devra pas purger sa peine là où il se trouve actuellement et ne sera pas extradé, a expliqué à Keystone-ATS Mathias Fässler, directeur de l’Office d’exécution des peines des Grisons. En revanche, dès que le condamné remettra les pieds en Suisse et que la police le retrouvera, il sera transféré aux Grisons pour y purger sa peine.

La même procédure s’applique aussi au deuxième requérant d’asile qui a craché sur le même touriste juif en criant à plusieurs reprises « Free Palestine ». Il est toujours recherché.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
49 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
4 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision