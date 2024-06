L’Inde connaît la plus longue vague de chaleur jamais enregistrée

(Keystone-ATS) La vague de chaleur qui sévit actuellement en Inde est la plus longue jamais enregistrée dans le pays, a déclaré lundi le directeur du service météorologique indien. Ce dernier a mis en garde contre des températures de plus en plus implacables.

Certaines régions du nord de l’Inde sont en proie à une vague de chaleur exceptionnelle depuis la mi-mai, avec des températures dépassant les 45 degrés Celsius.

“Il s’agit de la période (de chaleur) la plus longue, car elle a duré environ 24 jours dans différentes parties du pays”, a déclaré Mrutyunjay Mohapatra, principal expert météorologue du pays, dans une interview accordée au quotidien Indian Express.

Le mercure devrait baisser à mesure que les pluies de la mousson se déplaceront vers le nord fin juin, mais M. Mohapatra a prévenu que ces conditions difficiles risquent de se répéter à l’avenir.

“Plus fréquentes, plus durables, plus intenses”

“Les vagues de chaleur seront plus fréquentes, plus durables et plus intenses si des mesures de précaution ou de prévention ne sont pas prises”, a-t-il déclaré.

L’Inde est le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde. Le pays s’est engagé à parvenir à un niveau zéro d’émission nette d’ici 2070, soit deux décennies après la plupart des pays occidentaux industrialisés.

Inde toujours dépendante du charbon

Pour l’instant, l’Inde dépend étroitement du charbon pour sa production d’électricité.

“Les activités humaines, l’augmentation de la population, l’industrialisation et les transports entraînent une augmentation des concentrations de monoxyde de carbone, de méthane et de chlorocarbones”, a déclaré M. Mohapatra. “Nous nous mettons en danger non seulement nous-mêmes, mais aussi les générations futures”.

La recherche scientifique a démontré que le changement climatique est à l’origine de vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses sur la planète.

49 degrés le 29 mai

La dernière vague de chaleur en Inde a vu les températures à New Delhi égaler le précédent record dans la capitale de 49,2 °C, enregistré en 2022.

Le 29 mai, une station météorologique automatique située à Mungeshpur, dans la banlieue de Delhi, a enregistré une température record pour l’Inde de 52,9°C, mais cette température enregistrée était due à un capteur défectueux, ont indiqué les autorités par la suite.

Ailleurs à Delhi, 17 autres stations ont atteint le même jour un maximum de 49°C.