La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’inflation américaine stable en juillet

Keystone-SDA

L'inflation a été stable en juillet aux Etats-Unis, selon l'indice CPI publié mardi, alors que les marchés s'attendaient à une accélération en raison des nouveaux droits de douane.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’indice des prix à la consommation a progressé au même rythme qu’en juin (+2,7% sur un an), contenu par la baisse du coût du pétrole (- 9,5% sur un an).

Sur un mois, l’indice s’affiche même en ralentissement, à +0,2% après +0,3% en juin, dans la lignée des attentes des analystes, selon le consensus publié par MarketWatch.

Hors prix volatils de l’énergie et de l’alimentation, l’indice marque en revanche une nette accélération à +3,1% sur un an, ce qui reste toutefois là encore conforme aux attentes.

La publication intervient dans un contexte sensible.

La majorité des économistes s’attendent à voir l’inflation accélérer aux Etats-Unis au fur et à mesure qu’entrent en vigueur les droits de douane mis en place par le président Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier.

Les données officielles ont toutefois encore peu déraillé, faisant dire au chef de l’Etat qu’il n’y a pas d’inflation et donc aucune raison pour la banque centrale des Etats-Unis (Réserve fédérale, Fed) de ne pas baisser ses taux.

Le service de statistiques à l’origine de l’indice CPI, le Bureau des statistiques de l’emploi (BLS), est en outre secoué par les interventions directes du président.

Donald Trump a nommé lundi E.J. Antoni, un économiste d’un centre de réflexion très conservateur, à la tête du BLS, près de deux semaines après en avoir limogé sa cheffe, juste après la publication de chiffres de l’emploi montrant que celui-ci s’est nettement dégradé au printemps.

« Notre économie est florissante et E.J. veillera à ce que les chiffres publiés soient HONNÊTES et JUSTES », selon un message du président.

Chargé des questions économiques à la Heritage Foundation, connue pour ses positions très conservatrices, E.J. Antoni a publié sur le site de ce centre de réflexion plusieurs articles favorables à la politique du président républicain.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision