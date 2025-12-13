La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’inscription du yodel à l’Unesco fêtée en grande pompe à Schwyz

Keystone-SDA

L'inscription par l'Unesco du yodel sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité a été célébrée en grande pompe samedi à Schwyz, à l'occasion de la "journée du yodel". La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider était de la partie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’événement était organisé par le canton de Schwyz, la haute école de musique de Lucerne – qui propose depuis 2018 un master dans cette discipline -, l’association suisse de yodel et diverses institutions spécialisées. Il s’est tenu deux jours après la décision du comité intergouvernemental de l’Unesco.

C’est avant tout le patrimoine culturel suisse qui a été célébré, mais pas seulement. Nadja Räss, professeure de musique folklorique et de yodel à la Haute école de Lucerne, a toujours qualifié le yodel de «cinquième langue nationale» de la Suisse, mais elle a relativisé cette affirmation auprès de Keystone-ATS.

«On pratique également le yodel en Autriche et surtout dans le sud de l’Allemagne. Et qui sait, peut-être qu’à l’avenir, le yodel sera inscrit sur la liste de l’Unesco de manière multinationale», dit-elle.

La Suisse est déjà associée à plusieurs inscriptions multinationales de traditions au patrimoine culturel immatériel de l’humanité: l’art de la construction en pierres sèches, l’alpinisme, les ateliers de cathédrales et l’irrigation traditionnelle.

