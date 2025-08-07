La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’oeuvre Trump crucifié ne sera pas exposée à la gare de Bâle

La sculpture du président américain Donald Trump crucifié ne sera pas exposée comme prévu à la gare CFF de Bâle. Elle ne peut pas être présentée à cet endroit pour des raisons de sécurité, a annoncé jeudi via Instagram la galerie Gleis4, qui y loue des locaux.

(Keystone-ATS) Les foules importantes attendues et les perturbations redoutées représentent un risque de sécurité trop important, explique Gleis4. Elle a pris cette décision elle-même et non à la demande des CFF, précise-t-elle à Keystone-ATS.

« Nous nous attendions à un certain écho, mais pas à un intérêt si grand ». Les gares ne sont pas un lieu habituel pour les galeries d’art, il ne faut pas y perturber le flux des personnes ni créer de risques sécuritaires. La galerie cherche donc un autre lieu d’exposition.

La sculpture de l’artiste britannique Mason Storm, intitulée « Saint or Sinner » (Saint ou pécheur), représente Donald Trump vêtu d’une combinaison orange de prisonnier, attaché à une croix blanche qui rappelle un lit d’exécution par injection létale.

