L’OFS obligé de réduire la voilure par manque de budget

Keystone-SDA

La situation financière de l'Office fédéral de la statistique (OFS) ne lui permet plus de réaliser toutes ses tâches. Il a annoncé vendredi devoir en abandonner certaines. Les syndicats disent stop au démantèlement dans l'administration fédérale.

(Keystone-ATS) Le budget annuel de l’OFS est d’environ 180 millions de francs. Avec les coupes décidées par le Parlement, il manque 7,4 millions à l’office. Par ailleurs, ces dernières années, l’OFS s’est vu confier par le Conseil fédéral des tâches supplémentaires non financées pour un total de 13 millions de francs par année.

L’exercice 2024 avait été bouclé de justesse dans le noir grâce à des économies réalisées en interne. Pour l’année 2025, l’OFS ne peut plus assurer toutes les activités.

Impact sur les prestations

Afin de continuer à remplir sa mission tout en garantissant un budget équilibré, l’OFS a déjà décidé de limiter drastiquement le réengagement de nouveaux collaborateurs, de renoncer à un plan de réajustement des salaires, de procéder à des coupes dans les acquisitions et d’abandonner certaines publications statistiques. Le tout pour plusieurs millions de francs.

Des mesures supplémentaires sont nécessaires. Elles auront des impacts sur les prestations offertes à d’autres unités administratives et à la société de manière générale. Elles sont actuellement à l’étude. L’OFS fera tout son possible pour éviter des licenciements, précise-t-il dans un communiqué.

Stop

Les syndicats ont réagi et exigent de stopper les mesures de démantèlement dans l’administration fédérale. « Les mesures d’économie de la Confédération fragilisent de plus en plus le cœur même du service public suisse: les prestations diminuent et les postes sont supprimés », écrivent transfair, le ssp et l’Association du personnel de la Confédération (APC).

Malgré cela, le Conseil fédéral persiste dans son objectif de réduire encore 300 millions de francs, principalement par la suppression de postes de travail. Or, compte tenu du bon bouclement des comptes 2024 et de l’amélioration des perspectives financières pour 2025 et 2026, ces coupes sont tout simplement injustifiées, estiment les syndicats.