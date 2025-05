L’or perd de son éclat après la trêve commerciale sino-américaine

Keystone-SDA

L'or, comme les autres valeurs refuges, perdait lundi de son éclat. Les investisseurs semblaient retrouver le goût du risque, la Chine et les Etats-Unis ont annoncé la suspension pour 90 jours d'une partie de leurs droits de douane punitifs.

3 minutes

(Keystone-ATS) Peu avant 13h00, l’once d’or poursuivait sa dégringolade, cédant pas moins de 3,42% à 3210,29 dollars. Le métal précieux, qui avait atteint un pic historique le 22 avril à plus de 3500 dollars l’once dans un contexte de forte volatilité des marchés nourrie notamment par la politique commerciale du président américain Donald Trump et ses désaccords avec Jerome Powell, le président la Réserve fédérale américaine (Fed), avait auparavant atteint un plus niveau en une semaine à 3260 dollars.

L’or s’était retrouvé sous pression dès dimanche, le Secrétaire d’Etat américain au trésor Scott Bessent ayant fait état « de progrès substantiels » dans les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. La partie chinoise s’était montrée plus mesurée, évoquant un « développement durable solide ». Reste que « le week-end a apporté de bonnes nouvelles », a observé dans un commentaire Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

Les Etats-Unis et la Chine ont annoncé ramener leurs droits de douane réciproques à respectivement 30 et 10% pour 90 jours. Une déclaration commune a été publiée lundi, au lendemain de la fin de deux jours de pourparlers avec Pékin. La suspension des droits punitifs doit prendre effet d’ici mercredi.

Le dollar reprend des couleurs

« Nous avons obtenu un accord pour faire une pause de 90 jours », a affirmé devant la presse à Genève le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent. Ce dernier a parlé d’un « intérêt partagé » avec la Chine à apaiser la situation. Déplorant un déficit commercial de 1200 milliards de dollars avec Pékin, les Etats-Unis demandent aux autorités chinoises d’ouvrir plus largement leur marché aux entreprises américaines.

La rencontre de Cologny Genève était la première en face à face de hauts responsables des deux pays depuis que le président américain Donald Trump a imposé début avril une surtaxe de 145% sur les marchandises venant de Chine, en plus des droits de douane préexistants. Pékin, qui avait promis de combattre « jusqu’au bout » ces surtaxes, a riposté avec 125% de droits de douane sur les produits importés depuis les Etats-Unis.

Reflet d’un goût du risque retrouvé par les investisseurs, les autres valeurs refuges, à savoir principalement le yen et le franc chutaient nettement face au dollar. Peu avant 11h40, le billet vert valait 84,33 centimes, en nette hausse de 1,55% et 147,89 yens, soit un bond de 1,76%. La devise américaine s’appréciait aussi face à l’euro, la monnaie unique se négociant alors à 1,1126 dollar (-1,12%).

La corrélation inverse entre l’or et le dollar a amplifié le mouvement de baisse du métal jaune. Pour compléter le trio de catalyseurs négatifs pour l’or, les tensions entre l’Inde et le Pakistan se sont apaisées et les espoirs de progrès dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine sont de plus en plus grands, les deux parties s’orientant apparemment vers des négociations directes, a expliqué Ricardo Evangelista, d’ActivTrades. Dans ce contexte, les prix de l’or pourraient subir de nouvelles pressions à la baisse et tester le niveau de soutien clé proche de 3 200 dollars.