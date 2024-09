L’ouragan Hélène a fait au moins 100 morts aux Etats-Unis

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le bilan humain de l’ouragan Hélène, qui a semé la dévastation dans le sud-est des Etats-Unis, s’est aggravé à au moins 100 morts, annoncent lundi les autorités. La réaction des pouvoirs publics face à la catastrophe s’installe dans la campagne présidentielle.

Face à ce lourd bilan et aux destructions qui ravagent la région, les deux prétendants à la Maison Blanche ont annoncé qu’ils se rendraient dans les Etats affectés, où les secouristes tentent de retrouver des survivants et d’apporter des vivres aux habitants affectés par les inondations, les coupures d’électricité et les routes bloquées.

Le républicain Donald Trump est attendu lundi en Géorgie, un Etat durement touché qui est aussi un des Etats clés d’une course à la Maison Blanche qui s’annonce très serrée.

La vice-présidente démocrate Kamala Harris a annoncé qu’elle se rendrait sur place prochainement tandis que le président Joe Biden prend la parole à 10h30 (16h30 suisses) depuis la Maison Blanche.

Hélène a touché terre jeudi dans le nord-ouest de la Floride en tant qu’ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5, soufflant des vents mesurés à 225 km/h. En progressant vers le nord, l’ouragan a perdu en intensité mais a laissé derrière lui un paysage de désolation.

Les soudaines inondations dans le sud des montagnes des Appalaches ont provoqué les destructions les plus impressionnantes. Les images venant des environs d’Asheville, en Caroline du Nord, montrent ici des quartiers rayés de la carte, là des routes détruites par une rivière en crue. Fautes d’accès par la route, les autorités y envoient secours, eau et denrées alimentaires par les airs.

Réchauffement climatique

En Caroline du Nord, l’Etat le plus touché, le bilan s’élève désormais à au moins 39 morts, dont 30 dans le seul comté de Buncombe où se situe Asheville. Au moins 25 personnes ont par ailleurs péri en Caroline du Sud, 17 en Géorgie, 14 en Floride, quatre dans le Tennessee et une en Virginie, selon un bilan compilé par l’AFP à partir des déclarations d’autorités locales.

Après s’être formé dans le golfe du Mexique, Hélène s’est déplacé au-dessus d’eaux particulièrement chaudes. « Il est probable que ces eaux très chaudes aient joué un rôle dans l’intensification rapide d’Hélène », a souligné la climatologue Andra Garner, pour l’AFP.

En réchauffant les eaux des mers, le changement climatique rend plus probable l’intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d’ouragans plus puissants, selon les scientifiques.

En Caroline du Nord, « les rivières montent toujours, donc le danger n’est pas terminé, les inondations ne sont sans doute pas finies », a prévenu lundi matin sur CNN le gouverneur de l’Etat Roy Cooper. Plusieurs sections d’autoroutes sont coupées.

Etats clés

Dans la région, les équipes s’activent pour rétablir le courant et le réseau téléphonique, lourdement perturbé. Lundi matin, près de deux millions de clients étaient privés d’électricité, dont quelque 750.000 en Caroline du Sud et 570’000 en Géorgie, selon le site poweroutage.us.

« Il y a juste quelques commerces ouverts, avec des stocks limités. Je suis inquiet pour les familles avec enfants », a dit à l’AFP Steven Mauro, un habitant de Valdosta en Géorgie.

« Le principal problème, c’est le courant », commente un autre résident, en estimant que les gens devraient rester chez eux car « les feux de circulation sont hors service ».

C’est dans cette ville de Géorgie, près de la Floride, que Donald Trump se rend lundi pour évoquer les dégâts provoqués par Hélène et parler à la presse.

Dimanche, son équipe de campagne a accusé Kamala Harris et Joe Biden de ne pas intervenir suffisamment pour aider les sinistrés. Deux des Etats les plus touchés, la Géorgie et la Caroline du Nord, font partie des sept Etats pivot qui pourraient faire basculer l’élection en novembre.

« Nous viendrons en aide à ces communautés aussi longtemps que cela prendra pour s’assurer qu’elles puissent se relever et se reconstruire », a affirmé Kamala Harris dimanche lors d’un meeting de campagne à Las Vegas. Son agenda prévoit une réunion lundi après-midi sur le sujet.