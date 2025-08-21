Léman: 6 nageurs réussissent la traversée aller-retour en relais

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Six nageurs de Nyon et Genève ont réalisé un bel exploit sur le Lac Léman. Ils ont réussi l'aller-retour en relais entre le château de Chillon et Genève pour une traversée d'environ 140 kilomètres en quelque 50 heures de natation. Les athlètes ont nagé à tour de rôle une heure chacun, suivie d'une pause de quatre heures. L'équipe a passé deux nuits sur l'eau.

2 minutes
2 minutes

(Keystone-ATS) Elle était partie lundi matin depuis la plage de Veytaux à côté du château de Chillon pour un relais à six jusqu’aux Bains des Pâquis à Genève, puis retour au point de départ mercredi matin. Au total, ces trois femmes et trois hommes ont parcouru exactement 144 kilomètres à la nage en 50 heures et 37 minutes, a indiqué jeudi la Lake Geneva Swimming Association (LGSA), organisatrice de la performance.

La LGSA parle d’une première mondiale dans l’histoire des courses sous sa supervision. La température moyenne de l’eau était d’environ 23 degrés et la vitesse moyenne des nageurs de près de 3 km/h, précise-t-elle. Les six nageurs avaient déjà accompli en août 2024 la course «Signature» de l’association, soit la traversée en aller simple du lac.

Parallèlement à leur entraînement, l’équipe de nageurs avait organisé une collecte de fonds participative. Elle a permis de réunir plus de 10’000 francs. Cette somme sera reversée pour moitié à l’ONG National Sea Rescue Institute (NSRI), pour financer des cours de natation destinés à des milliers de jeunes Sud-Africains, et pour l’autre moitié à des associations locales oeuvrant pour la prévention des accidents et noyades dans l’eau.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision