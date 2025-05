Léon XIV déplore le recul de la foi lors de sa première messe

Keystone-SDA

Le pape Léon XIV a déploré vendredi le recul de la foi, dans la droite ligne de son prédecesseur François. Il a aussi regretté "les contextes où Jésus est réduit à une sorte de leader charismatique ou de surhomme".

(Keystone-ATS) Après quelques mots en anglais pour inviter à « annoncer l’Evangile », Robert Francis Prevost, 69 ans, a prononcé en italien sa première homélie en tant que chef de l’Eglise catholique, devant les cardinaux réunis dans la chapelle Sixtine. Ce pasteur augustinien y a déploré le recul de la foi au profit « d’autres certitudes comme la technologie, l’argent, le succès, le pouvoir, le plaisir ».

« Il s’agit d’environnements où il n’est pas facile de témoigner et d’annoncer l’Evangile et où ceux qui croient sont ridiculisés, persécutés, méprisés ou, au mieux, tolérés et pris en pitié », a-t-il ajouté.

« Et pourtant, c’est précisément pour cette raison que la mission est urgente en ces lieux, car le manque de foi entraîne souvent des drames », comme « la violation de la dignité de la personne » ou « la crise de la famille », a-t-il poursuivi.

Pas un surhomme

Léon XIV, qui portait des chaussures noires comme François et non rouges comme le veut la tradition papale, a également déploré « les contextes où Jésus, bien qu’apprécié en tant qu’homme, est réduit à une sorte de leader charismatique ou de surhomme ».

« Et cela non seulement chez les non-croyants, mais aussi chez nombre de baptisés qui finissent ainsi par vivre, à ce niveau, dans un athéisme de fait », a-t-il insisté.

Lors de sa première apparition jeudi soir devant une foule en liesse de quelque 100’000 personnes place Saint-Pierre, Léon XIV s’était adressé aux plus de 1,4 milliard de catholiques: « Que la paix soit avec vous tous! »

« Son génie propre »

« Le pape Léon XIV va apporter son génie propre à l’Eglise, c’est quelque chose de très positif » a affirmé vendredi à l’AFP le cardinal français François-Xavier Bustillo, décrivant un pape « doux et déterminé ».

Les réactions internationales se sont multipliées après son élection. Donald Trump a parlé d’un « grand honneur » pour les Etats-Unis, le président français Emmanuel Macron a plaidé pour un pontificat « porteur de paix et d’espérance ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a espéré que le Vatican continuera à soutenir « moralement et spirituellement » Kiev, et Vladimir Poutine s’est dit certain d’une coopération constructive entre la Russie et le Vatican.

L’héritage de François

Avant d’être élu pape Robert Francis Prevost a été très actif sur les réseaux sociaux, n’hésitant pas à affirmer sur X que « JD Vance a tort » car « Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres ».

Dans les prochains jours, Léon XIV honorera une série de rendez-vous, dont la prière du Regina Coeli dimanche à midi, et il rencontrera lundi matin les journalistes au Vatican.

Ses premiers faits et gestes seront observés de près: décidera-t-il de vivre à la résidence Sainte-Marthe, comme François, ou reviendra-t-il dans les appartements pontificaux? Quelles seront ses premières décisions?

Le natif de Chicago devra rapidement affronter des défis considérables pour une Eglise en perte de vitesse en Europe: finances, lutte contre la pédocriminalité, baisse des vocations…

Il devra aussi apaiser une Eglise parfois bousculée par le pontificat de François (2013-2025), ponctué de réformes qui ont fait l’objet de vives critiques internes. Sa connaissance parfaite de la Curie romaine (administration du Saint-Siège) devrait l’aider dans cette tâche.