L’établissement pénitentiaire de St-Jean se sépare de terres

Keystone-SDA

Le centre d'exécution de mesures pénitentiaires de St-Jean (BE) se sépare de terres agricoles, qui ne sont plus nécessaires au travail des détenus. Au total, 82 sur 118 hectares seront restitués à l’Office des immeubles et des constructions de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Cette décision intervient suite à une étude mandatée par le Conseil-exécutif afin de déterminer l’orientation à donner à l’activité agricole dans le cadre de l’exécution des peines. Dorénavant, la surface agricole exploitée se limitera à la surface nécessaire pour assurer une bonne exécution judiciaire», a indiqué lundi le canton.

Un alpage comprenant 70 hectares, situé autour de Chasseral, sera également restitué. Comme cela a été le cas pour l’établissement pénitentiaire de Witzwil, les surfaces agricoles dont le canton n’a plus besoin seront affermées.

«L’office cantonal communiquera en temps utile les informations sur la procédure d’attribution et les critères d’affermage, qui restent à définir», peut-on lire dans le communiqué.

Actuellement, le centre de détention en milieu ouvert de St-Jean compte 80 détenus, souffrant de problèmes psychiques ou d’addictions. «L’exécution de mesures a pour but d’aider ces détenus à se prendre en charge et à respecter les droits des autres», a précisé le canton.

