La «Nuit de la recherche» de l’Université de Berne fait son retour
La cinquième "Nuit de la recherche" de l'Université de Berne aura lieu le samedi 6 septembre 2025. Cette soirée, dédiée à la science, offre un aperçu du travail de plus de 800 chercheuses et chercheurs dans des domaines variés.
(Keystone-ATS) «La Nuit de la recherche» doit permettre au public de se plonger dans des thèmes scientifiques actuels de manière divertissante», explique Hugues Abriel, Vice-recteur de la recherche et l’innovation de l’Université de Berne, cité dans le communiqué de l’institution.
De 16h à 23h, le public est invité à réaliser lui-même des expériences, à assister à des conférences, à participer à des discussions et à poser des questions. L’événement veut favoriser la rencontre directe entre les équipes de recherche et le public. De multiples animations s’adressent également aux enfants et plusieurs activités se déroulent en français.
La dernière «Nuit de la recherche» en 2022 avait attiré environ 10’000 personnes. Cette année, une quinzaine de projets supplémentaires, par rapport à la précédente édition, viendront enrichir le programme.