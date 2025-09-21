La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La 12e édition du festival queer Everybody’s Perfect ose l’humour

Keystone-SDA

La 12e édition du festival de cinéma queer Everybody's Perfect, qui aura lieu à Genève du 10 au 19 octobre, propose 29 longs-métrages et 22 courts-métrages en provenance de 26 pays. La programmation éclectique fait la part belle à l'humour et à l'autodérision.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Ce qui domine cette année, ce n’est pas la revendication, mais l’imagination», indiquent les organisateurs. Les personnalités qui habitent les écrans du festival cette année se révèlent combatives, créatives, inspirantes et joyeuses. «Comme si les cinéastes, dans le contexte politique mondial fascisant, affirmaient plus haut et plus fort leur fierté d’être queer», selon les responsables du festival.

Le film d’ouverture, «Lesbian Space Princess» est une animation haute en couleur qui raconte la vie de la timide princesse Saira qui se fait larguer par sa copine Kiki. Cette aventure cosmique, dangereuse et ludique conduit à un résultat tangible: l’épanouissement pour les jeunes femmes encore peu sûres d’elles-mêmes.

Parmi les productions suisses, Nicola Bellucci viendra présenter son documentaire «Quir»: une plongée dans la communauté LGBTIQ+ de Palerme, royaume d’amour et de bienveillance au cœur d’une société particulièrement conservatrice. A voir aussi deux courts-métrages sur les discriminations dans les rues de Lausanne, Fribourg et Genève, le désir à Neuchâtel en passant par une rencontre entre collègues au Tessin.

Unique en Suisse romande, ce festival est ouvert à tous. Il rassemble un public diversifié, curieux et intergénérationnel, dans un esprit inclusif et festif. Plusieurs récompenses sont décernées pendant la manifestation, dont le Prix Mémoire LGBTIQ+, doté de 3000 francs, qui valorise la mémoire des luttes. La fête de clôture aura lieu le samedi 18 octobre à La paillette.

www.everybodysperfect.ch

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision