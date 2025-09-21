La 12e édition du festival queer Everybody’s Perfect ose l’humour

Keystone-SDA

La 12e édition du festival de cinéma queer Everybody's Perfect, qui aura lieu à Genève du 10 au 19 octobre, propose 29 longs-métrages et 22 courts-métrages en provenance de 26 pays. La programmation éclectique fait la part belle à l'humour et à l'autodérision.

(Keystone-ATS) «Ce qui domine cette année, ce n’est pas la revendication, mais l’imagination», indiquent les organisateurs. Les personnalités qui habitent les écrans du festival cette année se révèlent combatives, créatives, inspirantes et joyeuses. «Comme si les cinéastes, dans le contexte politique mondial fascisant, affirmaient plus haut et plus fort leur fierté d’être queer», selon les responsables du festival.

Le film d’ouverture, «Lesbian Space Princess» est une animation haute en couleur qui raconte la vie de la timide princesse Saira qui se fait larguer par sa copine Kiki. Cette aventure cosmique, dangereuse et ludique conduit à un résultat tangible: l’épanouissement pour les jeunes femmes encore peu sûres d’elles-mêmes.

Parmi les productions suisses, Nicola Bellucci viendra présenter son documentaire «Quir»: une plongée dans la communauté LGBTIQ+ de Palerme, royaume d’amour et de bienveillance au cœur d’une société particulièrement conservatrice. A voir aussi deux courts-métrages sur les discriminations dans les rues de Lausanne, Fribourg et Genève, le désir à Neuchâtel en passant par une rencontre entre collègues au Tessin.

Unique en Suisse romande, ce festival est ouvert à tous. Il rassemble un public diversifié, curieux et intergénérationnel, dans un esprit inclusif et festif. Plusieurs récompenses sont décernées pendant la manifestation, dont le Prix Mémoire LGBTIQ+, doté de 3000 francs, qui valorise la mémoire des luttes. La fête de clôture aura lieu le samedi 18 octobre à La paillette.

www.everybodysperfect.ch