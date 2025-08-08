La 37e édition du festival Murten Classics va proposer 33 concerts

Keystone-SDA

Le festival Murten Classics s'ouvre dimanche pour se tenir jusqu'au 31 août. Il va proposer 33 concerts, dont deux créations de jeunes compositeurs. Huit événements gratuits sont aussi au programme d'une 37e édition placée sous le thème de la "famille".

2 minutes

(Keystone-ATS) La manifestation s’est fixé « l’objectif d’enthousiasmer un large public pour la création musicale variée de Suisse et d’Europe », selon les organisateurs. Elle « se caractérise par un programme varié, des prix d’entrée modérés et des lieux de concert particuliers, ceux-ci lui conférant une atmosphère unique en plein air ».

Le festival veut que des œuvres de compositeurs suisses soient représentées dans chaque édition, interprétées par des musiciens suisses mais aussi internationaux. Deux projets destinés aux jeunes artistes permettront notamment cette année à trois saxophonistes solistes de se produire en solo avec un accompagnement orchestral.

Presque un million

Les organisateurs ont élargi leur soutien par deux commandes de compositions à de jeunes compositeurs, établis en Suisse. Le 24 août, le public pourra écouter une création du baryton-basse d’Aarau Gaudenz Werner Wigger et une autre du Polonais Andrzej Ojczenasz, qui poursuit depuis 2023 ses études à la Haute Ecole de Zurich.

Le festival d’été moratois, dédié à la musique classique, dont le budget s’élève à 980’000 francs, se déroule dans 16 lieux, dont la cour du château de Morat. Durant les 25 jours, 803 musiciens vont participer aux Murten Classics. Environ 8000 visiteurs sont attendus.