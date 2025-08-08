La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La 37e édition du festival Murten Classics va proposer 33 concerts

Keystone-SDA

Le festival Murten Classics s'ouvre dimanche pour se tenir jusqu'au 31 août. Il va proposer 33 concerts, dont deux créations de jeunes compositeurs. Huit événements gratuits sont aussi au programme d'une 37e édition placée sous le thème de la "famille".

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La manifestation s’est fixé « l’objectif d’enthousiasmer un large public pour la création musicale variée de Suisse et d’Europe », selon les organisateurs. Elle « se caractérise par un programme varié, des prix d’entrée modérés et des lieux de concert particuliers, ceux-ci lui conférant une atmosphère unique en plein air ».

Le festival veut que des œuvres de compositeurs suisses soient représentées dans chaque édition, interprétées par des musiciens suisses mais aussi internationaux. Deux projets destinés aux jeunes artistes permettront notamment cette année à trois saxophonistes solistes de se produire en solo avec un accompagnement orchestral.

Presque un million

Les organisateurs ont élargi leur soutien par deux commandes de compositions à de jeunes compositeurs, établis en Suisse. Le 24 août, le public pourra écouter une création du baryton-basse d’Aarau Gaudenz Werner Wigger et une autre du Polonais Andrzej Ojczenasz, qui poursuit depuis 2023 ses études à la Haute Ecole de Zurich.

Le festival d’été moratois, dédié à la musique classique, dont le budget s’élève à 980’000 francs, se déroule dans 16 lieux, dont la cour du château de Morat. Durant les 25 jours, 803 musiciens vont participer aux Murten Classics. Environ 8000 visiteurs sont attendus.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Jessica Davis Plüss

Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie humaine?

Le marché de la longévité est en plein essor, notamment grâce aux progrès de la science du vieillissement. Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
22 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision