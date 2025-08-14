La BC de Bâle sur le chemin de la croissance au premier semestre

Keystone-SDA

La Banque cantonale de Bâle (BKB) a enregistré une hausse significative de son bénéfice au premier semestre 2025. La direction se montre prudente pour le second semestre, en raison des taux d'intérêt bas et de l'évolution incertaine des tarifs douaniers américains.

(Keystone-ATS) Le bénéfice net du groupe BKB, qui comprend la Banque Cler, s’est inscrit à 85,6 millions de francs, ce qui correspond à une augmentation de 6,7% sur un an. Le résultat d’exploitation a grimpé de 4,9% à 139,1 millions.

Principale source de revenus, les opérations d’intérêt ont dégagé un résultat net de 231,9 millions de francs, en progression de 4,9%. Ce résultat s’explique notamment par une croissance de la clientèle.

Le produit des activités de négoce est resté quasiment stable à 28,1 millions. Les recettes tirées des commissions se sont enrobées de 2,0% à 69,7 millions. Le chiffre d’affaires global s’est inscrit à 334,1 millions, soit un gain de 3,4%.

Les charges ont grimpé de 2,3% à 183,5 millions de francs.

La somme au bilan n’a pratiquement pas changé à 55,6 milliards de francs (-0,4%), dont 39,9 milliards de prêts à la clientèle.

Les chiffres de la maison mère ont suivi une évolution similaire. Le bénéfice net s’est élevé à 78,6 millions, en hausse de 7,0% sur un an. Le résultat d’exploitation, à 109,6 millions, est resté stable. A 37,2 milliards, la somme du bilan n’a pratiquement pas changé non plus (-0,3%).

Pour le second semestre 2025, la BKB n’a pas fourni de prévisions chiffrées. La direction s’attend à un environnement économique et géopolitique toujours difficile. La faiblesse persistante des taux d’intérêt demeure un facteur clé pour l’évolution future des résultats, écrit l’établissement bancaire. Une nouvelle stratégie pour les années à venir sera présentée d’ici la fin du mois.