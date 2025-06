La BCGE nomme un responsable de l’investissement

Keystone-SDA

La direction générale de la Banque cantonale de Genève (BCGE) a nommé Nicolas Mougeot à la tête des investissements (CIO). Il rejoindra l'établissement du bout du lac le 1er août.

(Keystone-ATS) M. Mougeot intègre la division de gestion de fortune et d’actifs, qui regroupe l’ensemble des activités de gestion de fortune avec une offre dédiée à la clientèle institutionnelle et privée, ainsi qu’aux gérants de fortune indépendants.

« L’arrivée de notre nouveau CIO s’inscrit dans la volonté stratégique de la banque de développer activement ses activités de ‘Wealth Management' », a assuré Katia Coudray, cheffe de la division de gestion de fortune et d’actifs, pour qui « ce renforcement de nos expertises d’investissement nous permet d’élargir la gamme de nos solutions de placement.

Nicolas Mougeot a été stratégiste auprès de Lehman Brothers et BNP Paribas, avant de rejoindre Deutsche Bank. Après trois ans à la Caisse de dépôt et placement du Québec, il a assumé la fonction de responsable des investissements et de la durabilité au sein d’Indosuez Wealth Management à Genève. Il a également été professeur invité d’ingénierie financière à l’Université de Lausanne.