La BCGE ralentie par les taux d’intérêts au premier semestre

Keystone-SDA

La Banque cantonale de Genève (BCGE) a fait état d'un résultat opérationnel et d'un bénéfice net en recul sur les six premiers mois de l'année, en raison de la baisse des taux d'intérêts.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’établissement du Quai de l’Ile a renforcé ses fonds propres, mais s’attend à un résultat en retrait pour la suite des opérations.

De janvier à juin, le résultat net a atteint 94,0 millions de francs, soit 19% de moins par rapport à la même période l’exercice précédent, indique un communiqué paru mardi.

Le résultat opérationnel a chuté de 18,9% à 110,9 millions. Les charges d’exploitation ont pesé plus lourdement de 1,2% à 151,8 millions. Et le produit d’exploitation s’est amoindri de 7,7% à 276,5 millions.

Résultat en repli attendu pour 2025

Fin juin, les actifs sous gestion atteignaient 37,1 milliards, en hausse de 0,4%. Les financements aux entreprises et aux particuliers frôlaient 21,1 milliards, soit 2,7% de plus.

La banque genevoise affichait fin juin un bilan de 33,9 milliards, en progression de 4,5%.

Le ratio de fonds propres durs (Tier1) a avancé de 3 points de base, à 15,92% par rapport à fin décembre.

Pour 2025, la direction s’attend à un résultat «en retrait par rapport à 2024, lié à l’environnement des taux d’intérêt et à une conjoncture fragilisée».

