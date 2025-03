La célèbre exposition autour de Banksy débarque à Beaulieu Lausanne

Keystone-SDA

La fameuse et grande exposition "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" débarque entre les murs de la ville de Lausanne, à Beaulieu. Non autorisée par le célèbre peintre et graffeur anonyme Banksy, elle présente près de 200 copies d'oeuvres de l'artiste de rue.

(Keystone-ATS) Graffitis, photographies, sculptures, vidéos et dessins au pochoir sur différents matériaux tels que la toile, le tissu, l’aluminium, le Forex et le Plexiglas: l’exposition offre au public une vue d’ensemble et un aperçu approfondi des oeuvres de l’artiste contemporain né à Bristol, qui travaille anonymement par « stencilling », soit par peinture au pochoir.

Depuis sa première à Munich en 2021, plus de 2,5 millions de visiteurs ont vu l’exposition produite par COFO Exhibitions (Allemagne) qui a tourné jusqu’ici dans une trentaine de villes allemandes et européennes. Elle s’était déjà arrêtée en Suisse en 2023 à Zurich, attirant plus de 105’000 visiteurs. Dans la Halle 35 de Beaulieu, elle est visible quatre mois jusqu’au 29 juin prochain.