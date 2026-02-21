La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La côte est américaine se prépare à une nouvelle tempête de neige

Keystone-SDA

Une nouvelle tempête de neige menace la côte est des Etats-Unis. Plus 30 centimètres de neige sont attendus par endroits, dont à New York, à partir de dimanche, selon les agences météorologiques.

(Keystone-ATS) Après une violente tempête hivernale à la fin janvier, les grandes villes du nord-est des Etats-Unis comme New York, Philadelphie, Boston et la capitale Washington se préparent à de nouvelles chutes de neige et des vents puissants. «Entre 30 et 60 centimètres» de neige cumulée pourraient tomber ainsi à Boston, a prévenu le service météorologique national (NWS).

Les conditions de déplacement pourraient devenir «quasi impossibles» à cause de la neige sur certaines portions de la côte est, a-t-il prévenu, évoquant également le risque de coupures de courant. Des inondations sont également attendues dans le Delaware et New Jersey.

Plus de 100 morts en janvier

À New York, les autorités et les habitants se prépareraient samedi à une violente tempête. «Nous prévoyons désormais entre 33 et 43 centimètres de neige», a indiqué samedi le maire de New York Zohran Mamdani lors d’un point presse, tout en prévenant qu’il était possible que la neige atteigne «les 50 centimètres, voire davantage».

«Je demande à tous les New-Yorkais de rester chez eux et d’éviter de prendre la route», a-t-il déclaré, ajoutant que les déplacements de lundi matin seraient «extrêmement dangereux».

Une forte tempête hivernale avait déjà balayé la région fin janvier, et causé, selon les autorités, plus de 100 morts.

