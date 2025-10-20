La Chaux-de-Fonds: le principal accusé nie le trafic de cocaïne

L’ex-chef de la bande organisée Jamahat et quatre autres prévenus, dont son ex-femme et sa maîtresse, ont été auditionnés lundi par le Tribunal criminel à La Chaux-de-Fonds. Le Tchétchène, qui a fait son mea culpa à l'audience, conteste le trafic de cocaïne.

(Keystone-ATS) Le principal prévenu, âgé de 37 ans, est notamment aussi accusé du cambriolage du Cosc au Locle, d’escroqueries, de recel de montres de luxe et de blanchiment d’argent. Il a été condamné en 2013 à cinq ans de prison ferme, en lien avec la bande organisée Jamahat, qui usait de violence pour détenir un monopole du trafic de marijuana.

Il s’est à nouveau fait condamner en avril 2022 pour le braquage de l’UBS au Locle. Le juge Alain Rufener lui a dit qu’il n’a pas tiré les conclusions de ses actes puisqu’il a instigué le cambriolage du Contrôle officiel suisse des chronomètres (Cosc) au Locle quelques mois plus tard. 861 mouvements de montres pour un total de 413’600 francs y ont été volés.

«C’est de l’imbécilité. L’argent facile rend aveugle. J’ai merdé. J’attends la sentence. J’assume et je paie. Je veux me relever pour mon fils», a déclaré l’accusé principal, toujours en détention.

Possible extradition en Tchétchénie

En lien avec sa possible extradition en Tchétchénie, le trentenaire a déclaré qu’il avait encore de la famille sur place mais plus de contacts avec eux. Il a ajouté que «s’il était renvoyé en Tchétchénie, il devrait aller sur le front de la guerre en Ukraine».

L’homme est jugé pour des actes commis entre 2020 et 2022. Il est accusé d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Selon l’acte d’accusation, il aurait notamment produit de façon indoor entre 40 et 50 kilos de marijuana. «Je voulais produire du CBD», a-t-il expliqué.

Selon l’acte d’accusation, le prévenu aurait aussi acquis et revendu des centaines de kilos de marijuana ou de haschisch et 50 kilos de cocaïne. «Je n’ai pas fait de trafic de cocaïne», s’est défendu le trentenaire. «Je reconnais ce que j’ai fait mais je ne veux pas qu’on essaie de me faire passer pour un monstre».

Cent montres de luxe vendues

Durant l’audience, le prévenu a reconnu avoir vendu 100 montres de luxe et environ 200 pièces d’horlogerie au marché gris. Ce commerce lui procurait 10’000 à 15’000 francs par mois. «Je ne pensais pas que les pièces détachées venaient d’un vol, mais du rebut de l’entreprise».

Dans le domaine horloger, le prévenu est notamment accusé de recel par métier pour avoir acquis 80 cadrans de montre Patek Philippe, ainsi que dix glaces de montre de la même marque. Cette dernière fait partie des sept parties plaignantes.

Une entreprise de construction, enregistrée au nom de son épouse, aurait servi essentiellement à du blanchiment d’argent. Le trentenaire a expliqué que sa femme – dont il est séparé – ne savait pas ce qu’il se passait dans l’entreprise Rubicon Immobilier.

Autres co-accusés

Outre le blanchiment, l’ex-épouse est accusée de gestion déloyale, d’escroquerie et de faux dans les titres, en lien avec des prêts Covid. Durant l’audience, elle a déclaré: «Je ne m’occupais de rien. J’ai accepté (de devenir administratrice) uniquement pour le bien de notre fils. J’ai été naïve et crédule. J’aurais dû être plus attentive mais je n’ai jamais pensé être dans cette situation avec le père de mon fils».

Sa maîtresse, toujours en couple avec l’accusé, a contesté aussi les faits. «Je n’ai jamais touché un franc». Elle a mis à son nom des locaux d’une entreprise de polissage, qui ont abrité par la suite une culture de chanvre indoor. «J’ai juste rendu un service. Je n’ai jamais su que ce local ait servi à autre chose que des activités légales», a-t-elle déclaré.

Le 4e prévenu, originaire de Géorgie, est accusé d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, d’escroquerie et d’infraction à la loi sur les armes. Le 5e complice, qui espère devenir abstinent à la cocaïne, est jugé pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants et falsification de marchandises. Les deux ont fait part de leurs regrets et l’un d’eux a parlé de «sortie de route».