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La Chaux-de-Fonds: le salon de la sous-traitance TWS annulé

Keystone-SDA

Le Technical Watchmaker Show (TWS), qui devait se tenir en septembre à La Chaux-de-Fonds, n'aura pas lieu. Les organisateurs de ce salon de la sous-traitance horlogère et de la microtechnique ont décidé de renoncer à organiser la 7e édition, faute d'exposants.

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(Keystone-ATS) «Les exposants n’étaient que 42 à être inscrits jusqu’ici, contre 67 participants en 2025. L’an dernier, la conjoncture compliquée a amené peu de visiteurs. Les exposants étaient dans le doute et la plupart ont préféré attendre et espérer que la reprise se fasse, ce qui n’est toujours pas le cas», a déclaré mardi à RTN Eric Zuccatti, président du TWS.

Les organisateurs planchent sur «une nouvelle mouture» pour mai 2027″. Ils songent à transformer cet événement annuel en biennale, qui se tiendrait les années durant lesquelles le Siams de Moutier (JU) n’a pas lieu.

Le TWS ne fait pas doublon au SIAMS «car les deux salons n’ont pas tout à fait la même clientèle, mais pour les exposants, ce serait peut-être plus confortable d’une année à l’autre de pouvoir changer de salon et de typologie de présentation de métier», a ajouté Eric Zuccatti.

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