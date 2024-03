La Chaux-de-Fonds: nouveau parking de 450 places

(Keystone-ATS) Le parking de la Ronde à La Chaux-de-Fonds (NE), pouvant accueillir 450 véhicules sur trois étages, s’ouvre au public vendredi. Situé à l’est de la ville, ce nouvel ouvrage devrait permettre de favoriser le report modal. La politique de stationnement, sujet controversé dans la Métropole horlogère, sera l’objet d’un vote le 9 juin.

“Après deux ans de travaux et une nécessaire dépollution du site”, le parking s’ouvre au public, a indiqué jeudi la Ville. Le rez-de-chaussée s’est déjà ouvert aux locataires début mars. Les derniers travaux des réaménagements extérieurs et les accès seront terminés d’ici à l’été. Le nouveau parking a un toit entièrement recouvert de panneaux solaires, dont l’effigie représente Le Corbusier.

Un abri vélo sera réalisé plus tard dans l’année à l’ouest du bâtiment et permettra le dépôt d’une dizaine de vélos. Un arrêt de bus se trouve à proximité du parking, tout comme une station de vélos en libre-service. “Cette construction permet de favoriser le report modal des visiteurs qui peuvent y déposer leur véhicule et se rendre ensuite en ville à pied, en vélo ou en transport public”, a ajouté la Ville.

Votation le 9 juin

Le stationnement est un sujet controversé à La Chaux-de-Fonds. La nouvelle politique en la matière a fait l’objet d’un référendum du Centre, du PLR, de l’UDC et des Vert’libéraux. La population devra se prononcer sur le sujet le 9 juin.

Les opposants à la nouvelle politique de stationnement s’opposent au partage de la ville en huit zones. Selon eux, le projet génère de nombreux problèmes pour les habitants, qu’ils soient d’ordre organisationnel ou financier.

Le texte, adopté par le Conseil général le 14 novembre, prévoit notamment de faire passer le prix annuel du macaron pour la zone de domicile de 15 à 40 francs. Il sera possible d’acheter un macaron pour une seconde zone, pour un prix de 765 francs. Une zone avec horodateur est prévue au centre-ville.