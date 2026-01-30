La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Confédération lance six nouveaux pôles de recherche nationaux

Keystone-SDA

Du cancer chez les enfants à l'origine de la vie: la Confédération a décidé de lancer six nouveaux pôles de recherche nationaux (PRN) pour renforcer la recherche de pointe. Ceux-ci bénéficieront d'un soutien financier de 98,7 millions de francs entre 2026 et 2029.

(Keystone-ATS) Les six nouveaux axes de recherche ont été sélectionnés par la Confédération, en collaboration avec le Fonds national suisse (FNS) parmi plus de 75 propositions soumises, annonce vendredi le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

La Confédération entend ainsi renforcer la recherche et l’innovation suisses dans des domaines d’importance stratégique, tels que la médecine, les technologies quantiques et le climat.

Les PRN, qui démarreront au printemps, seront basés dans les Universités de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich, dans les EPF de Lausanne et de Zurich, ainsi qu’à l’Institut Paul Scherrer. Les hautes écoles et les instituts de recherche participants apporteront des fonds supplémentaires d’un montant au moins équivalent à celui des fonds fédéraux.

