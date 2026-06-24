La consolidation se poursuit parmi les banques privées

Keystone-SDA

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La consolidation dans le secteur des banques privées s'est poursuivie en Suisse, le nombre d'établissements chutant pour la première fois sous la barre des 80, dans un marché jugé "difficile".

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(Keystone-ATS) Cette tendance baissière devrait se poursuivre, selon les experts du cabinet d’audit et de conseil KPMG.

Avec les acquisitions notamment de la banque genevoise Cité Gestion par son homologue zurichoise EFG International et de l’établissement privé genevois Banque Thaler par le français Indosuez Wealth Management, ou encore la finalisation du rachat de Saxo Bank par J. Safra Sarasin, le nombre de banques privées ayant pignon sur rue en Suisse est passé cette année à 79, une de moins que l’exercice précédent. En 2010, elles étaient encore au nombre de 156, a rappelé KPMG dans une étude publiée mercredi.

Cette tendance illustre «l’intérêt grandissant des banques étrangères pour le marché suisse, soulignant le statut de pays refuge» de la Confédération, ont poursuivi les experts. Mais des acteurs helvétiques ont parallèlement ajusté leur présence internationale, comme Julius Bär qui a vendu ses activités au Brésil ou Gonet & Cie qui a cédé ses bureaux aux Bahamas.

Solides entrées de fonds

Le rachat de petits acteurs illustre une tendance de fond sur le marché suisse qui s’est poursuivie en 2026, avec la reprise en janvier de Quilvest Switzerland par EFG International. En 15 années, leur nombre a reculé de 60%.

Les spécialistes de KPMG s’attendent à une poursuite des opérations de rachat, principalement parmi les petits établissements. «Des banques de taille moyenne ou petite pourraient constituer une porte d’entrée pour des groupes financiers internationaux cherchant à proposer à leur clientèle (des placements) dans un pays refuge», même si les autorisations pour ce genre d’opérations deviennent de plus en plus ardues.

Côté revenus, les 68 banques privées passées à la loupe par KPMG ont vu leurs avoirs sous gestion culminer à 3536 milliards de francs à la fin de l’année dernière, après 3327 milliards en décembre 2024. Cette accélération a été notamment portée par des afflux nets d’argent nouveau de 96 milliards et un résultat des placements de 81 milliards, auxquels s’ajoutent 35 milliards issus des opérations de fusion et acquisition.

Les afflux de liquidités, en hausse de 32,8% comparé à 2024, ont été principalement portés par les petits établissements (+60%) et les grands groupes (+53%), alors que les acteurs de taille moyenne ont subi un recul de 5%.