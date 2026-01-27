La crise du lait touche fortement les producteurs du Jura bernois

Keystone-SDA

La crise du lait touche particulièrement le Jura bernois et met en péril de nombreuses exploitations de la région. La Chambre d'agriculture du Jura bernois (CAJB) demande une série de mesures aux grands distributeurs ainsi qu'aux responsables politiques.

(Keystone-ATS) Un ensemble de facteurs a conduit à une augmentation massive de la production laitière, souligne mardi la CAJB dans un communiqué. Dans le même temps, les outils et les capacités de transformation n’ont pas été adaptés. La CAJB dénonce aussi un niveau d’importation de produits laitiers «excessif» en fin d’année dernière, ce qui a encore augmenté la pression sur le marché indigène.

Les producteurs de lait demandent à l’ensemble des acteurs de la chaîne de prendre leurs responsabilités. Ils appellent les grands distributeurs à répercuter correctement les prix, à valoriser davantage les produits indigènes dans les rayons et les promotions et à soutenir en particulier les produits qui font face à une forte concurrence de l’étranger.

Il est par ailleurs demandé aux responsables politiques de limiter les importations au strict nécessaire et de donner une priorité claire aux produits suisses, notamment en renforçant la valorisation du label Swissness. Quant aux transformateurs, ils doivent trouver des solutions rapides pour éviter que la crise ne s’aggrave.

La CAJB indique enfin que la crise actuelle ne doit en aucun cas être attribuée uniquement aux producteurs. «Des erreurs de gestion ont été commises à tous les niveaux de la chaîne laitière.»