La Désalpe de Charmey (FR) a vécu sa 45e édition

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) La Désalpe de Charmey (FR) a vécu samedi sa 45e édition devant plus de 10’000 personnes. Le public, qui a répondu présent malgré la pluie, était invité à investir les rues du village gruérien dès tôt le matin pour admirer le défilé des troupeaux.

La Désalpe de Charmey constitue l’une des plus traditionnelles et populaires du canton de Fribourg. « Patrimoine culturel de la Gruyère et du canton de Fribourg, elle fait battre le coeur de toute une vallée, qui, le temps d’une journée, résonne au son des cloches et cors des Alpes », a rappelé le comité d’organisation.

Depuis 1979

L’événement vient chaque année marquer le temps pour les vaches et les armaillis de redescendre de l’alpage pour regagner leurs exploitations agricoles. Au son des cloches, ces derniers ont donc défilé dans le village de Charmey à l’occasion de la traditionnelle désalpe, dont la première édition s’est tenue en 1979.

En moyenne, sur les dix dernières années, 5,5 troupeaux défilent, soit 300 à 350 vaches. Les armaillis ont besoin de quelque trois heures pour rallier leur exploitation. En gros, 550 agriculteurs gèrent près de 600 exploitations d’estivage. Au total, 40’579 animaux sont recensés sur les alpages du canton (base: chiffres de l’été 2019).

Trois marchés étaient également proposés de 09h00 à 17h00 au village d’Enhaut et à la place des Lévanches. L’animation musicale a été assurée par la fanfare de Charmey, Ac’Cors des Alpes, Edelvalses et Suisse Chérie. Les visiteurs ont pu par ailleurs se restaurer, dans un canton où la chose compte, avec des spécialités régionales.