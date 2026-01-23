La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La directrice générale et artistique du GIFF va se retirer fin juin

Keystone-SDA

La directrice générale et artistique du Geneva International Film Festival (GIFF), Anaïs Emery, va quitter fin juin ses fonctions. Vendredi, le Conseil de fondation a regretté cette décision et salué la phase de consolidation et de développement sous son pilotage.

(Keystone-ATS) Dans les prochains mois, Mme Emery va garantir la poursuite des activités. Le Conseil de fondation va de son côté lui chercher un successeur ou une successeure.

Pendant cinq ans, la directrice a renforcé le positionnement du festival dans le domaine des séries et du numérique, tout en offrant de nouveaux formats et partenariats, affirme-t-il.

Selon lui, la portée en Suisse et à l’international du GIFF a augmenté. Le festival existe depuis plus d’une trentaine d’années à Genève.

