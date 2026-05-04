La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

La femme de 48 ans victime de l’incendie de Lancy (GE) est décédée

Keystone-SDA

La femme de 48 ans qui avait été hospitalisée après l'incendie de mardi dernier au chemin du Fief-de-Chapitre à Lancy (GE) est décédée. L'homme qui avait avoué avoir bouté le feu dans l'immeuble sera prévenu désormais de meurtre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La femme avait été retrouvée inanimée dans un ascenseur. Elle est décédée jeudi, a affirmé lundi à Keystone-ATS le Ministère public genevois, confirmant une information de la Tribune de Genève.

L’individu avait lui été interpellé peu après les faits. Il a admis être à l’origine de l’incendie et, présumé innocent, il a été mis en détention provisoire.

A l’arrivée des pompiers sur place mardi matin, l’incendie était en plein développement. Des dommages importants ont été observés dans les couloirs de l’immeuble et les deux cabines d’ascenseur ont été entièrement détruites. La femme, alors grièvement blessée, était prise au piège dans une d’entre elles en flammes.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision