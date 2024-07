La flèche de la cathédrale de Rouen touchée par un incendie

Keystone-SDA

4 minutes

(Keystone-ATS) Un incendie s’est déclaré jeudi à la mi-journée sur la flèche de la cathédrale de Rouen avant d’être “maîtrisé” par les pompiers sans toutefois être déclaré “éteint” après avoir touché des “plastiques du chantier” de ce monument de l’art gothique.

L’incendie, qui a touché essentiellement des plastiques du chantier en cours sur la flèche de la cathédrale, est “maîtrisé mais à l’heure actuelle nous n’avons pas l’assurance qu’il soit éteint”, a indiqué à l’AFP le directeur départemental du SDIS76 Stéphane Gouezec, précisant que le feu ne sera déclaré “éteint” que lorsque les pompiers auront fait “la reconnaissance de tous les points chauds”.

“Les éléments qui étaient en combustion à notre arrivée sont des éléments du plastique de chantier” toujours selon M. Gouezec, “nous avons depuis plus d’une demi-heure atteint le sinistre et nous sommes en train de parfaire l’extinction de cet incendie maîtrisé mais pas éteint”.

Quatre personnes étaient présentes au niveau de la zone chantier à l’arrivée des secours, des ouvriers de la société qui travaillaient sur la flèche de la cathédrale, “trois d’entre eux, à l’occasion de l’attaque du sinistre primaire à l’aide d’extincteurs, ont inhalé légèrement des fumées” selon le SDIS.

“Le potentiel calorifique est relativement réduit puisque l’ensemble de la structure est une structure métallique, les seules parties pouvant brûler (…) sont des planchers” de la base de travail situé à 120 mètres de hauteur a poursuivi le colonel Gouezec, affirmant que 70 pompiers et 40 engins étaient encore sur place.

En travaux depuis 2017

Selon un journaliste de l’AFP présent sur place, un pan des bâches plastiques protégeant le chantier de restauration de la flèche de la cathédrale Notre-Dame a brûlé, dégageant un panache de fumée noire.

Le feu s’est déclenché “à un endroit où les ouvriers se décontaminent quand ils sortent des travaux”, selon l’archevêque de Rouen Dominique Lebrun, qui a fait part d’une “grande émotion pour le personnel de l’archevêché et pour la population”.

Le ministère de la Culture a écarté tout “risque d’effondrement” de l’édifice et indiqué qu’une évaluation était en cours pour savoir à quel point l’eau utilisée par les pompiers a pu endommager “deux oeuvres d’art” et si celles-ci doivent être ou non évacuées.

Construite en plein coeur de la ville, la cathédrale Notre-Dame de Rouen est un monument de l’art gothique, entreprise au milieu du XIIe siècle, elle fût achevée un siècle plus tard mais réellement terminée au cours des siècles suivants, selon l’office du tourisme de la ville.

Les travaux en cours durent depuis 2017 et ont été dotés par le plan de relance, selon la direction régionale des affaires culturelles de Normandie.

En 1822, la foudre tombe sur la flèche dite “d’Alavoine” et détruit la flèche qui était alors en bois. Elle est reconstruite en fonte mais elle se dégrade et dans les années 1910, décision est prise de la doubler en acier Corten qui donne une couleur rouille. Mais cela n’empêche pas la dégradation des deux matériaux, ce qui amène à cet immense chantier impliquant la restauration et la réparation d’éléments cassés.

Le chantier implique notamment le remplacement de dizaines de milliers de boulons. Les éléments de connexion entre l’acier corten et la fonte aussi sont à refaire. Il y aura ensuite une phase de peinture, si bien que les Rouennais retrouveront une flèche couleur verte (comme dans les années 1910) au lieu de la couleur rouille actuelle à l’issue des travaux.

Toute une partie des travaux est dédiée à découper les combles par des parois coupe-feu pour éviter la propagation de l’incendie et à renforcer les voûtes en cas d’incendie.

En avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et monument le plus visité d’Europe avec 12 millions de visiteurs par an avant le drame, avait été ravagée par un gigantesque incendie. La flèche de ce symbole de la chrétienté, conçue par l’architecte du XIXe siècle Eugène Viollet-le-Duc, s’était effondrée sur elle-même, ainsi qu’une partie de sa toiture.