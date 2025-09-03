La formation dans les soins infirmiers en débat à Fribourg

Les députés fribourgeois ont entamé l'examen du projet de loi d’application de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Le volet doit permettre de former davantage de personnel et de les préparer aux "défis de demain".

(Keystone-ATS) Fribourg a déjà pris d’autres mesures avec les bourses, a rappelé mercredi le conseiller d’Etat Philippe Demierre, chargé de la santé. Le projet vise à doter le canton des bases légales nécessaires au premier volet de la mise en œuvre de l’initiative fédérale «Pour des soins infirmiers forts», texte accepté en votation en novembre 2021.

Le canton veut accroître le nombre de personnes formées dans les soins infirmiers, en offrant un soutien aux étudiants et aux écoles. La loi de 11 articles prévoit encore des contributions aux institutions de soins (hôpitaux et EMS) pour qu’elles puissent offrir plus de places de stage pratique, essentielles à la formation.

Offensive de formation

Un aspect important vise également à améliorer la qualité de la formation pratique dispensée. Des aides financières sont ainsi octroyées aux étudiantes et aux étudiants pour les aider à couvrir leurs frais de subsistance pendant la formation, notamment ceux domiciliés dans le canton.

La loi fédérale sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, adoptée par le Parlement le 16 décembre 2022, est entrée en vigueur au 1er juillet 2024. La démarche entend lancer une «offensive en matière de formation» dans le domaine des soins, a souligné la députée centriste Anne Meyer Loetscher.

Deuxième étape

Le second volet s’intéresse à améliorer les conditions de travail et les perspectives de développement professionnel dans les soins infirmiers pour accroître l’attractivité des professions infirmières et maintenir les personnes formées. L’idée consiste à réduire les sorties du métier «bien trop élevées», ont déploré plusieurs députés.

Un constat partagé par l’exécutif cantonal. Même si «c’est la Confédération qui dicte le rythme», a répondu Philippe Demierre. Se fondant sur des études portant sur les motifs des abandons de la profession, le Conseil fédéral a élaboré une nouvelle loi fédérale qui améliore les conditions de travail dans dix domaines.

En outre, le Conseil fédéral souhaite promouvoir les possibilités de développement professionnel du personnel infirmier, en modifiant la loi fédérale sur les professions de la santé. Le 21 mai dernier, il a adopté les deux projets de loi à l’intention du Parlement. Les débats devant le Grand Conseil fribourgeois se poursuivront vendredi.