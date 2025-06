La fumée des incendies canadiens rend l’air malsain en Suisse

Keystone-SDA

La fumée en provenance du Canada rend l'air irrespirable en Suisse. Certaines stations de mesure affichaient mercredi des valeurs considérées comme malsaines. Les valeurs limites légales ont été dépassées en de nombreux endroits.

2 minutes

(Keystone-ATS) Umwelt zentralschweiz, une association regroupant les services cantonaux de l’environnement de Lucerne, Zoug, Uri, Schwyz, Obwald et Nidwald a fait savoir mercredi que la qualité de l’air était « fortement dégradée ». Les mesures de l’air en Suisse centrale montrent une pollution qui dépasse la valeur limite moyenne journalière légale de 50 microgrammes par mètre cube. Cette valeur limite ne devrait pas être dépassée plus de trois fois par an au maximum.

Selon l’entreprise environnementale suisse IQAir, c’est surtout la pollution par les poussières fines qui est élevée. La concentration des particules dites PM2,5, c’est-à-dire des poussières fines d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, était plus de dix fois supérieure à la valeur indicative annuelle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à la station de mesure de Berne-Bollwerk mercredi après-midi.

Dans de nombreuses autres stations de mesure dans toute la Suisse, la concentration était également plus de cinq fois supérieure à la valeur indicative annuelle – par exemple à Bâle-Binningen et Payerne (VD). Ces particules fines constituent un risque pour la santé, surtout en raison de leur petite taille. Les particules fines peuvent pénétrer profondément dans les voies respiratoires et même dans le sang.

Dans l’ensemble, l’entreprise environnementale a classé la qualité de l’air comme « malsaine » ou « malsaine pour les groupes sensibles » à certains endroits et comme « modérée » dans toute la Suisse. Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires font partie des groupes sensibles.

Les cantons de Suisse centrale ont conseillé de renoncer aux activités en plein air et de garder les fenêtres fermées en cas de symptômes. Pour les personnes en bonne santé, les activités (sportives) en plein air restent inoffensives.