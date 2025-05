La Gare Routière, nouveau lieu de rencontre à la place du Tunnel

Keystone-SDA

Un nouveau lieu de rencontre a été inauguré samedi à la place du Tunnel à Lausanne. L'édicule La Gare routière proposera un programme d'activités gratuites pour tous les goûts afin d'animer les lieux dès le printemps 2025.

(Keystone-ATS) Le projet est porté par l’association du quartier, avec le soutien de la Ville de Lausanne. Son objectif: proposer à la population de réinvestir ce lieu emblématique du quartier Riponne-Tunnel, autrefois point central pour les transports interurbains. Au-delà de l’animation, La Gare Routière vise à encourager la cohésion sociale, tout en redonnant vie à un espace longtemps marginalisé, écrit la Ville.

Cours de sport, bourse aux disques, ateliers de street art, ou encore projections de films en plein air: le programme s’adapte aux saisons, aux envies des habitants, ainsi qu’aux dynamiques du quartier. Il complète les marchés non alimentaires déjà présents les mardis, mercredis, vendredis et samedis.

Plusieurs retombées sont attendues: sociales (création de lien, sentiment de sécurité renforcé, valorisation de la diversité), économiques (dynamisation des usages et de la fréquentation de la place) et environnementales (réutilisation de l’existant sans transformation lourde et usage partagé). La Ville précise que toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous.