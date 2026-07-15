La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

La joaillerie porte encore Richemont au premier trimestre

Keystone-SDA

Le secteur de la joaillerie a continué de porter le groupe de luxe Richemont au premier trimestre de l'exercice 2026/27 (clos fin juin), et cela en dépit de la conjoncture actuelle.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Richemont a vu les ventes de ce segment s’envoler de 21% (24% à taux constants), à 4,73 milliards d’euros (4,38 milliards de francs), bien au-delà des pronostics les plus favorables.

De mars à fin juin, le chiffre d’affaires global de la société sise à Bellevue, dans le canton de Genève, s’est élevé à 6,32 milliards d’euros (5,85) milliards de francs), en hausse de 17% sur an. Hors effets de changes, la croissance organique a grimpé de 20%, contre 6% à la même période un an plus tôt, a fait savoir mercredi Richemont dans un communiqué.

Alors que le segment de la joaillerie, avec des marques emblématiques comme Cartier ou Van Cleef & Arpels s’affiche à nouveau comme moteur de croissance du groupe, les maisons horlogères, telles Piaget, IWC ou Vacheron Constantin, présentent elles aussi des ventes en progression. Les revenus de ce secteur ont grimpé de 8% à 873 millions d’euros ou de 6% à taux constants.

Ces résultats dépassent de loin les attentes du consensus de l’agence AWP. Les analystes interrogés anticipaient en moyenne des ventes à hauteur de 5,91 milliards d’euros, dont 4,36 milliards provenant de la joaillerie et 845 millions de l’horlogerie ainsi qu’une croissance organique de 11,5%. Richemont ne donne, comme à son accoutumée, pas d’indications en termes de bénéfice.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision