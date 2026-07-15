La joaillerie porte encore Richemont au premier trimestre

Keystone-SDA

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Le secteur de la joaillerie a continué de porter le groupe de luxe Richemont au premier trimestre de l'exercice 2026/27 (clos fin juin), et cela en dépit de la conjoncture actuelle.

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(Keystone-ATS) Richemont a vu les ventes de ce segment s’envoler de 21% (24% à taux constants), à 4,73 milliards d’euros (4,38 milliards de francs), bien au-delà des pronostics les plus favorables.

De mars à fin juin, le chiffre d’affaires global de la société sise à Bellevue, dans le canton de Genève, s’est élevé à 6,32 milliards d’euros (5,85) milliards de francs), en hausse de 17% sur an. Hors effets de changes, la croissance organique a grimpé de 20%, contre 6% à la même période un an plus tôt, a fait savoir mercredi Richemont dans un communiqué.

Alors que le segment de la joaillerie, avec des marques emblématiques comme Cartier ou Van Cleef & Arpels s’affiche à nouveau comme moteur de croissance du groupe, les maisons horlogères, telles Piaget, IWC ou Vacheron Constantin, présentent elles aussi des ventes en progression. Les revenus de ce secteur ont grimpé de 8% à 873 millions d’euros ou de 6% à taux constants.

Ces résultats dépassent de loin les attentes du consensus de l’agence AWP. Les analystes interrogés anticipaient en moyenne des ventes à hauteur de 5,91 milliards d’euros, dont 4,36 milliards provenant de la joaillerie et 845 millions de l’horlogerie ainsi qu’une croissance organique de 11,5%. Richemont ne donne, comme à son accoutumée, pas d’indications en termes de bénéfice.