La Landsgemeinde de Glaris veut trois dimanches par an sans voiture

Keystone-SDA

La Landsgemeinde de Glaris a décidé dimanche d'introduire trois dimanches par an sans voitures au bord du lac du Klöntal. Cette mesure sera en vigueur dès 2026.

(Keystone-ATS) La zone sera fermée aux véhicules motorisés le dernier dimanche de juin, juillet et août. Cette mesure permettra de limiter la surcharge de trafic autour du lac, prisé des personnes venant d’autres cantons.

Les Glaronais ont aussi validé le remplacement du téléphérique qui dessert la station de vacances de Braunwald. Les coûts sont estimés à 24 millions de francs.

Votants venus en nombre

Une nouvelle loi sur le financement des institutions pour personnes handicapées a en outre été adoptée. Les agrandissements et nouvelles constructions seront désormais financés par les tarifs et non plus par les contributions cantonales.

Le sujet a fait débat. Plusieurs représentants des foyers pour personnes handicapées ont pris la parole, pointant un affaiblissement de la sécurité juridique avec le nouveau système. La population a toutefois tranché en faveur de la nouvelle loi.

Les Glaronais ont également approuvé un texte donnant à la police cantonale plus de pouvoir dans les cas de violences domestiques. Elle peut désormais prononcer une interdiction de périmètre ou de contact à l’encontre d’une personne violente.

Après plus de quatre heures, les votants en nombre malgré un temps maussade, ont finalement apporté plusieurs modifications au droit communal. Le conseiller fédéral Albert Rösti était présent lors de la Landsgemeinde, qui suscite toujours un grand intérêt en Suisse comme expression de la démocratie directe.