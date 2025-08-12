La mère de l’otage Evyatar David a vu la présidente du CICR

Keystone-SDA

La mère de l'otage israélien émacié sur une récente vidéo, Evyatar David, ont rencontré la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Mirjana Spoljaric à Genève. Avec les proches d'autres personnes retenues, elles ont lancé un appel mardi après-midi.

3 minutes

(Keystone-ATS) Elles ont donné une lettre à la présidente du CICR et lui ont demandé d’essayer de la faire suivre à leurs fils. « La rencontre était très sincère ». Mme Spoljaric a été « sincère » et « nous acceptons la neutralité » du CICR, a affirmé aux correspondants accrédités à l’ONU à Genève (ACANU) la mère de l’otage Guy Dalal.

« Nous voulions exprimer notre inquiétude et l’urgence d’acheminer des médicaments auprès d’eux », a renchéri Vikki Cohen, mère de Nimord Cohen. Mme Spoljaric « a montré de l’empathie, elle comprend notre position comme mère », a-t-elle ajouté.

« La rencontre a duré environ une heure », a dit à Keystone-ATS Galia David, la mère d’Evyatar, accompagné de sa fille. « Chacune d’entre nous a fait part » de son inquiétude et la présidente « nous a promis de faire tout ce qu’elle pouvait », ajoute-t-elle.

Elle admet qu’elle « ne voulait pas regarder la vidéo » sur laquelle Evyatar est montré très atteint. « J’avais peur d’être anéantie », mais « je dois continuer » pour lui, a-t-elle ajouté, vêtue d’un t-shirt avec le slogan « Aidez-moi à sauver mon fils! ».

« Je veux qu’ils (le Hamas, NDLR) le nourrissent, qu’ils lui donnent des médicaments et je veux savoir s’il est toujours vivant », dit-elle encore. Etant donné son état, il pourrait n’être en vie que quelques jours supplémentaires, selon elle.

« Violations » selon un rapport

Mme Cohen appelle aussi bien le Hamas que les autorités israéliennes à un accord pour mettre un terme au conflit, rejetant le plan israélien de contrôle entier de la bande de Gaza. Elle n’a plus de nouvelle de son fils depuis six mois. « Cela ne peut pas continuer », a dit de son côté Mme Dalal. Selon la mère de deux autres otages, David et Ariel Cunio, et Mme Cohen, « il n’y a pas de famine à Gaza ».

Dans un rapport dévoilé mardi, le ministère israélien de la santé, après des recherches sur 12 anciens otages libérés entre janvier et février, parle de « violations systématiques du droit international humanitaire (DIH) ». « Il y a une corrélation claire entre la durée de la captivité, les conditions difficiles, les abus expérimentés et les capacités des anciens otages à récupérer », explique-t-il.

Le CICR est régulièrement instrumentalisé depuis le 7 octobre 2023 par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a récemment appelé l’organisation à aider. Celle-ci est en contact quasi quotidien à un niveau inférieur avec les autorités israéliennes. Une vingtaine d’otages seraient encore en vie dans le territoire palestinien.