La musique celtique à nouveau à l’honneur à Bernex

Keystone-SDA

Pour la seconde fois, la musique celtique sera à l'honneur aux Rencontres musicales de Bernex (GE). Cornemuses, tambours et danses: treize formations investiront les rues de la commune du 22 au 24 août. La manifestation est gratuite.

(Keystone-ATS) Cette année, trois scènes – sur les esplanades de la Mairie et de l’église ainsi que devant le supermarché – accueilleront les concerts et démonstrations de danse, selon les organisateurs. La manifestation sera lancée le vendredi à 20h00 et se terminera dimanche à 18h00, avec des groupes suisses, français et britanniques aux sonorités traditionnelles ou plus contemporaines.

Les concerts seront accompagnés d’un bal folk, d’un camp celtique et de diverses animations, dont une conférence sur le « Mystère des pratiques magiques chez les Celtes ». Une école de druides, des ateliers d’artisanat et de cirque ainsi que des stands de nourriture, notamment aux saveurs celtiques, et des échoppes seront aussi de la partie.

www.rencontresmusicales-bernex.ch