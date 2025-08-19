La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La ponctualité s’améliore à l’aéroport de Zurich pendant l’été 2025

Keystone-SDA

Pendant l'été, un vol sur deux au départ de l'aéroport de Zurich a décollé avec du retard. La situation s'est ainsi améliorée par rapport à l'année précédente, d'après une analyse des données fournie par AWP.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) De début juin à mi-août, 49% des 17’000 vols commerciaux qui ont eu lieu, ont décollé avec plus de quinze minutes de retard. A la même période l’année précédente, la proportion était nettement plus élevée, à 58%.

La durée moyenne des retards s’est également améliorée. Après 44 minutes lors de l’été 2024, les passagers concernés ont dû attendre en moyenne 38 minutes pour décoller. Ces données ont été obtenues grâce à une analyse des tableaux des départs affichés dans l’aéroport. A noter qu’une partie du retard est parfois rattrapée en cours de vol.

Par ailleurs, le nombre de vols ayant dû décoller dans la nuit en raison des retards a également diminué. Entre 23h et 23h30, soit la demi-heure réservée pour les vols retardés, 116 avions ont décollé. Un an plus tôt, ils avaient été beaucoup plus nombreux, à 231. La part sur l’ensemble des vols s’est ainsi réduite de moitié, passant de 1,4% à 0,07%.

La ponctualité est un thème récurrent pour les passagers, en particulier pendant les mois d’été. Les compagnies aériennes et les aéroports s’efforcent d’améliorer la situation, à la fois en étoffant les effectifs et en investissant dans des solutions technologiques. En automne dernier, Swiss a ainsi introduit 300 mesures pour limiter les retards, incluant par exemple un allongement des temps d’escale, l’introduction d’une équipe dédiée aux rotations pour optimiser la préparation de l’avion et autres. Jeudi, la compagnie présentera un premier bilan des activités estivales.

Entre juin et mi-août, 51% des vols de la compagnie Swiss ont décollé avec du retard, après 61% l’été dernier, selon l’analyse d’AWP.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
29 J'aime
56 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
13 J'aime
12 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision