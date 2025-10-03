La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La présidente de la Confédération rencontre le pape Léon XIV

Keystone-SDA

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a rencontré le pape Léon XIV vendredi au Vatican. Lors de leur entretien, le conflit douanier avec les Etats-Unis a été abordé. Selon Mme Keller-Sutter, le pape pourrait jouer un rôle actif dans la médiation.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La présidente de la Confédération a déclaré à l’agence Keystone-ATS en marge de la place Saint-Pierre que l’entretien avec le pape Léon XIV a été très ouvert, chaleureux et aussi personnel. L’échange a confirmé l’impression qu’elle a eue lors de leur première rencontre: que le nouveau pape est une personne très chaleureuse, à l’écoute des gens.

A la question de savoir si elle a également parlé avec le pape Léon XIV – le tout premier pape américain – des relations entre la Suisse et les Etats-Unis, la présidente de la Confédération a répondu qu’ils ont également échangé sur le rôle des Etats-Unis dans la situation géopolitique actuelle.

Le conflit sur les droits de douane a été évoqué. Ceux-ci sont néfastes pour l’ensemble de l’économie mondiale, selon Mme Keller-Sutter.

