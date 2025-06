La première pierre du gymnase d’Aigle a été posée

Keystone-SDA

Le futur gymnase du Chablais à Aigle (VD) a franchi une étape symbolique lundi avec la pose de la première pierre. L'établissement, qui pourra accueillir 1100 élèves, ouvrira pour la rentrée d'août 2027.

(Keystone-ATS) Attendu de longue date, le gymnase est érigé sur le site de l’ancien hôpital d’Aigle. Il a été imaginé par le bureau Giorgis Rodriguez Architectes, lauréat du concours organisé en 2021 par l’Etat de Vaud.

« Ce nouvel établissement offrira aux gymnasiennes et gymnasiens du Chablais un cadre d’apprentissage moderne, fonctionnel et profondément enraciné dans leur région. Fruit d’un travail commencé il y a plus de 20 ans, c’est un investissement tangible pour leur avenir », a relevé le ministre de la formation Frédéric Borloz, cité dans un communiqué.

Le gymnase est réalisé exclusivement en bois issu des forêts vaudoises, dont environ 30 % de bois scolyté, c’est-à-dire provenant d’arbres marqués par le bostryche et généralement écartés pour la construction. Doté d’une toiture photovoltaïque et d’un système de chauffage exploitant la nappe phréatique via une pompe à chaleur, le bâtiment visera une quasi-autonomie énergétique.

« Avec ce gymnase, l’Etat montre l’exemple, non seulement en matière de durabilité, mais aussi de responsabilité à long terme dans la manière de construire », a déclaré Isabelle Moret, la ministre vaudoise en charge du patrimoine.

L’établissement comprendra également des espaces accessibles à la vie associative et culturelle régionale, tels qu’une aula, une salle de sport et une bibliothèque.