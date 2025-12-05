La publicité pour le tabac interdite dès 2027 en Suisse

Keystone-SDA

Les nouvelles règles sur la publicité pour le tabac adoptées par le Parlement cet été devraient entrer en vigueur début 2027. Le Conseil fédéral a mis en consultation vendredi les dispositions d'application y relatives.

(Keystone-ATS) Il s’agit d’une nouvelle étape vers l’introduction des restrictions de la publicité pour le tabac et la nicotine souhaitées par le peuple, écrit le Conseil fédéral dans un communiqué. En février 2022, le peuple et les cantons avaient accepté l’initiative populaire «Enfants et jeunes sans publicité pour le tabac». Elle demandait que «toute forme de publicité pour le tabac accessible aux enfants soit interdite».

Après plusieurs allers-retours, le Parlement a opté pour une voie médiane entre libéralisme et interdiction totale. La publicité dans les journaux et les magazines est interdite – sauf si la publicité se trouve à l’intérieur de publications vendues majoritairement par abonnement et que le lectorat est composé d’au moins 98% d’adultes.