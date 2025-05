La répartition régionale des investissements scrutée à Fribourg

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont voté mercredi, en les fractionnant, deux postulats sur la répartition régionale des investissements et les pistes pour renforcer l’équilibre entre régions. Ils ont suivi en cela la proposition du Conseil d'Etat de limiter le champ d'étude.

(Keystone-ATS) Le sujet a provoqué un débat nourri. Le fractionnement des deux postulats a été accepté par les groupes PS, Vert-e-s et alliés ainsi qu’une majorité de l’UDC. Le PLR-PVL et une majorité du Centre ont rejeté tout simplement les deux textes. Le député centriste Hubert Dafflon a dit craindre l’émergence d’une « usine à gaz ».

« Il en va de la cohésion du canton », a insisté le député PS Armand Jaquie. L’idée consiste à « faire une photo complète, de casser certains préjugés et de mettre en exergue certaines vérités ». « Le fractionnement est nécessaire en raison d’un manque de données », a expliqué le conseiller d’Etat Olivier Curty, chargé de l’économie.

Manque de données

L’un des postulats émanait des députés centristes Bernhard Altermatt et UDC Nicolas Kolly, ce dernier étant devenu entretemps conseiller national depuis fin 2023. Il demandait au gouvernement d’analyser l’ensemble des crédits d’engagement votés par le Grand Conseil depuis 2001, sous l’angle de leur répartition régionale.

Le fractionnement consistera à procéder à une étude d’impact de certaines dépenses de l’Etat ces 10 dernières années, selon une typologie et une méthodologie spécifique, et non des 20 dernières années. Le laps de temps plus long « ne permettrait pas de tirer les conclusions attendues par les auteurs du postulat », selon l’exécutif.

Moins exhaustif

Le second postulat, porté par les députés Armand Jaquier et son collègue de parti Gaétan Emonet, demandait lui de s’intéresser aux « prestations à la population réparties sur l’ensemble du canton et un sain équilibre économique entre les régions ». Le Conseil d’Etat a donc proposé de limiter ici aussi le champ de l’étude du sujet.

Ce que les députés ont avalisé également. L’étude d’impact ne couvrira ainsi pas le volet relatif à une analyse exhaustive des investissements et prestations de l’Etat sous l’angle de leur répartition régionale, y compris les organismes autonomes de droit public, a indiqué le gouvernement dans sa réponse.

Pour la HEG-Arc

Le document permettra cependant d’estimer la répartition régionale des investissements de l’Etat et pourra « tout de même » aboutir aux pistes de réflexions sollicitées. A Fribourg, l’objectif du postulat est d’obliger l’exécutif cantonal à rendre un rapport détaillé sur une problématique particulière, après analyse de la situation.

L’étude sera réalisée par l’Institut du management des villes et du territoire de la Haute école de gestion Arc (HEG-Arc), à Neuchâtel, a fait savoir le Conseil d’Etat. Il s’agira d’évaluer les retombées économiques régionales issues de certaines dépenses du canton, le tout assorti de recommandations à l’intention de l’Etat.

Dans le détail, le principe du fractionnement a passé la rampe par 52 voix contre 46 et 1 abstention pour le premier postulat, alors que le second a été accepté par 59 voix contre 41 et 1 abstention.