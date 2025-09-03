La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La reconstruction de Blatten (VS) a désormais sa feuille de route

Le village de Blatten (VS) doit être reconstruit d'ici à 2030 selon une feuille de route désormais adoptée par le Conseil d'Etat valaisan. Le projet a été présenté mercredi à la presse et à la population.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Avec l’adoption de cette feuille de route, il s’agit de «soutenir la commune de Blatten dans sa volonté de reconstruire le village», écrit le canton dans un communiqué.

Le document liste les principales thématiques à traiter, fixe un plan d’action de 69 mesures et propose une gouvernance. Les «aspects liés au financement et aux modifications légales nécessaires pour une reconstruction rapide» sont également abordés.

Sur demande du Conseil d’Etat, la feuille de route a été élaborée par un Groupe stratégique présidé par la cheffe du Département des finances et de l’énergie Franziska Biner. Le canton souligne également la collaboration active avec la commune de Blatten.

Le projet de reconstruction a été présenté directement à la population de Blatten et du Lötschental à 18h mercredi.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
63 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision