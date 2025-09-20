La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Russie a lancé 40 missiles et 580 drones sur l’Ukraine

Keystone-SDA

La Russie a lancé 40 missiles et quelque 580 drones sur l'Ukraine, a annoncé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette "attaque massive" a fait trois morts et des dizaines de blessés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Chaque frappe de ce type ne répond pas à une nécessité militaire, mais à une stratégie délibérée de la Russie visant à terroriser les civils et à détruire nos infrastructures», a accusé M. Zelensky sur les réseaux sociaux, exhortant les alliés de Kiev à fournir davantage de systèmes de défense aérienne et à imposer des sanctions supplémentaires à Moscou.

